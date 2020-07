Fanny Santana

Santo Domingo

Hoy mi cabeza es como un revoltillo donde se entre cruzan las ideas, aquí vamos..... Buenas señales están dando las autoridades electas quienes se están reuniendo con las actuales para iniciar el intercambio informaciones puntuales. Un buen ejemplo de convivencia democrática fue el encuentro entre David Collado y Francisco Javier García en su primer encuentro que captó mi atención por la forma tan distendida y cordial de cómo el ministro de Turismo, Francisco Javier García, recibió en su despacho a David Collado, quien asumirá esa cartera a partir del 16 de agosto.

Me hubiese gustado oírles aunque compartieron una nota de prensa no es lo mismo aunque su lenguaje corporal hablo por ellos. Se vieron muy cómodos durante este acercamiento. Conversaron por más de una hora en privado, se habló lo suficiente como para poner en blanco y negro lo que será el proceso de transición cuya comisión ya fue creada. Llamó la atención como empleados en las plantas superiores del ministerio saludaban a Collado a su llegada, saludo que él respondía. Cabe destacar que en la reunión participaron pocas personas como Pablo Espinal, director de Gabinete del MITUR, así como las flamantes Jackeline Mora y Patricia Mejía, quienes serán las nuevas viceministras Técnicas de Turismo y viceministra de Gestión de Destinos, respectivamente. David y Francisco son dos caballeros de fina estampa, no se podía esperar menos de ellos. Debo un comentario aparte a Francisco Javier García, por su desempeño en esa cartera.

Abinader de frente al turismo

A propósito del turismo resulta alentadora la noticia que ofreció Luis Abinader el electo Presidente; quien prometió pactaría con sector privado un fideicomiso para promoción turística “público-privada” y establecería una mesa de diálogo con la participación del gobierno, el Congreso y el sector privado, para impulsar una agenda legislativa positiva para el sector turístico. Esa es una gran noticia dada la circunstancia que está viviendo nuestro turismo, eje principal de nuestra economía.

También se comprometió a revisar toda la normativa turística con el objetivo de agilizar los procesos y establecer tiempos de respuesta ante todas las solicitudes, tomando en cuenta el entorno internacional normativo.

¿Habrá fiesta en el Palacio?

Crece cada día la información que no habrá fiesta para celebrar la llegada al poder de Luis Abinader y Raquel Peña, los nuevos inquilinos del Palacio Nacional. Ciertamente este tiempo no está para eso aunque podrían hacer un brindis mañanero con los más cercanos. Lo que sí está circulando es la convocatoria para la acreditación de la Toma de Posesión Presidencial de este 16 de agosto. Será una cobertura especial, dada que durante dos periodos consecutivos fue el mismo partido. En este cambio de mando veremos al licenciado Luis Rodolfo Abinader y a la vicepresidente Raquel Peña en el juramento en el Salón de la Asamblea Nacional. Muchas expectativas con el discurso del nuevo Presidente. La fecha límite para acreditarse es hasta este lunes 01 de agosto 2020.

Que no muera la esperanza

Aunque un grupo de personas en su mayoría jóvenes están desbordados, “desacatados “, regando el virus y haciendo que la crisis sanitaria no solo se prolongue, sino que aumente cada vez más los infectados, que hace que el panorama luzca más sombrío ante esta desobediencia y falta de autoridad. No soy indiferente, cada vez más duele lo que estamos viviendo pero aun así no podemos temer, un cristiano no teme, se ocupa. Los que hemos tomado esta situación con responsabilidad y amor a la vida no podemos quedarnos quietos desde nuestro frente de batalla tenemos que contribuir ya sea materialmente o llevando consuelo por las tantas vías de comunicación virtual que nos brinda la tecnología.

Tenemos que caminar junto a esta pandemia sin perder la esperanza ni la inspiración, retomando lo que teníamos planificado para este año, nuestros sueños; cuidándolos para que ninguna circunstancia les corte sus alas. ¡Señores hay que reinventarse!, hacer florecer las habilidades, impactar, rendir y crecer a través del conocimiento y la creatividad .Yo en lo particular he hecho un excelente equipo con mis hijos durante este proceso nos ha dado la oportunidad de un mayor rendimiento en nuestras acciones personales y particulares lo que nos ha hecho más competitivos y transparentes consigo mismo, tener puntos de vistas diferentes nos brinda la oportunidad de conocernos más, ser más ágil y sinceros con nuestras posiciones pero unidos en el amor y el bien común.

Propósitos de vida

Mark Twain dijo: “Los dos días más importantes de tu vida es el día en que naces y el día en que descubres por qué”. Sería bueno detenernos en la segunda parte, especialmente ante la prueba que estamos viviendo que ha cambiado todo. Nosotros como seres pensantes y sensibles tenemos que admitir que ya no seremos igual que antes; lo esencial y prioritaria debe tener un mejor sentido, si aprendiste la lección que está dejando esta pandemia. Sería interesante que descubras qué has venido hacer aquí, qué sentido tiene tu vida y qué papel quieres jugar .Mirarte introspectivamente es lo ideal, así encontrarás tu propósito de vida.

¡Les dejo mi ternura!