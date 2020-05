El artífice de un lenguaje simple y espontaneó en el arte

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@listindiario.com

José Morillo es un artista que no se conforma con pintar de forma tradicional. Él constantemente se reinventa y cualquier objeto que se escurre en sus manos, ideas o en sus pensamientos se transforma en una obra de arte.

Para Morillo pintar es poner arte a cada elemento que lo inspira: El arte Naif, por ejemplo, que lo acredita como uno de los dominicanos más sobresalientes de este género, heredado de su precursor, el maestro Justo Susana. Asimismo, una colección Arte de Café de Casa Cuesta, también bolsas, loncheras, cojines, o cualquier elemento que considere que pueda darle vida con sus trazos.

Explica que en la actualidad trabaja en algunos proyectos, los cuales espera retomar una vez se haya terminado esta pandemia del coronavirus. “Creo que eso será pronto, el arte será fundamental para ayudar a que el mundo retome la normalidad”.

“ Cuando cautivas a todo el mundo con un lenguaje simple, ahí está la magia”. José Morillo.. ”



Le apasiona crear o interpretar ideas, ver el trabajo ya terminado, emprender grandes proyectos, como un día lo soñó durante los paseos domingueros que hacía por el Malecón en compañía de sus padres. “Recuerdo que cuando era niño mis padres me impulsaron y alimentaron mi creatividad al inscribirme en la escuela de pintura de Bellas Artes. Veía una gran cantidad de obras callejeras realizadas por pintores haitianos colocadas, en esa época, frente al parque Eugenio María de Hostos, y al llegar a mi casa inmediatamente me ponía a dibujar en mis cuadernos o en las paredes las pinturas que veía. Hasta los paquitos que leía y solía copiar en cartulinas las obras de famosos artistas que observaba en periódicos y revistas”.

Trayectoria

José Morillo admira en sentido general, a todos los artistas que tienen un lenguaje simple y espontáneo. Su trayectoria en el arte se inicia a los 14 años cuando comienza a trabajar como ayudante del artista Miguel Gómez. “Fue una gran experiencia que me permitió tener una temprana madurez artística, a través de los años me fui conectando con diversas personalidades del medio artístico, te puedo decir, que mi gran oportunidad llegó cuando conocí un día al galerista Juan Bodden, con quien trabajé durante 10 años, fue en ese momento, que empecé a trabajar con total libertad. Estando con él participé en importantes exposiciones individuales, colectivas nacionales e internacionales, logrando con eso dar a conocer mi trabajo”.

Su exitosa trayectoria es también un pasaporte hacia otros destinos y un legado permanente en las ilustraciones de textos educativos y culturales en el país, Estados Unidos y Europa. En su isla, una de sus obras está colgada en las paredes de la Cámara de Diputados y otras recopiladas en el libro ‘Transparencia y esplendor de la misma entidad’.

En la edición 2020, de la editora McGraw Hill adquirió los derechos de una de las obras de José Morillo, para ilustrar uno de los capítulos del libro Punto y aparte, 6th Edition. Trabajos como ‘Selita La Bruja’, ‘Fiesta’, ‘La Sagrada Familia’, ‘Mi abuelita y sus hermanas’, ‘Recolectoras de café’, o su buque insigne el arte Naif, en donde destila sus creencias mágico-religiosas, lo han convertido en un diplomático del arte dominicano en escenarios internacionales.

Obras como ‘Sueño en una noche de verano’, que lo hizo merecedor del Premio Bienal Nacional en 1998, hasta su más reciente exposición en la colectiva Idolatría inspirada en el libro del mismo nombre, escrita por el cineasta Jimmy Sierra, con la participación 19 grandes artistas del género Naif, componen su exitosa propuesta.

Exposiciones individuales

‘En el Quinto Sueño’, Galería Espinal, San Juan, Puerto Rico; ‘Exposición de la Litografía Arlequines Borinqueños’, Galería Labrador Sears, Puerto Rico; ‘Alegre Caribe’, Galería de Arte Nader; ‘Bajo el Sol’, Museo de las Casas Reales, Bajo el sol. Casa de la Cultura, Santiago de los Caballeros, ‘Bajo el Sol’, Galería Tamara, San Juan, Puerto Rico; ‘De aquí y de allá’, Mesa Fine Art, República Dominicana; ‘Sin Frontera Exposición conjunta, Harry Jacques (Arijac) y José Morillo’, Museo de Las Casas Reales, Santo Domingo.

‘La Virgen María en América’, Museo de La Altagracia, Higüey; ‘En Somewhere in the Caribbean, Word Up Community Bookshop’, Nueva York; Exposición de obras para la presentación de la colección Arte de Café de CCN, Casa Cuesta; ‘Exposición de Pintura Virgen de Las Mercedes’, Galería 360.

Premios

Primer Premio Concurso de Pintura de la Secretaría de Estado de Educación, Casa de Teatro, Asociación de Críticos de Artes, Concurso Pintura en México, D.F., Casa de Teatro y Concurso de Pintura de la Asociación de Aeronáutica Civil y Premio XXI Bienal de Artes Visuales, Museo de Arte Moderno.

Ideología

Más de 15 exposiciones, 23 colectivas y siete premios, es el sello de un recorrido de más de 20 años construido en los días de convivencia en su natal Constanza. Pero sí le preguntan cuál es su obra maestra, responde que sus dos hijos; si le preguntan qué lo indispensable, serían sus pinceles, artífice de promover su ADN étnico y sus creencias.