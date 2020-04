Cuando pensar positivo no es suficiente, es momento de actuar

Ana Mercy Otáñez

Cómo muchas personas había plasmado mis ideas, sueños y metas para este año. No recuerdo de manera exacta cómo había sido mi vida después de perder a un ser querido o vivir un gran dolor, porque mi mamá siempre estuvo a mí lado marcando el camino y revelándome por donde continuar, entonces siempre iba con confianza… Cuando ella se fue, mi mundo quedó destruido, pero sabía que tenía que enfrentarme a mi nueva vida y vivir mi realidad, por lo que tracé un plan para continuar, reconociendo que esto me dejaba una gran lección, que quizás estaba cansada de leer o de oír de los labios de mi madre… “El mundo se acaba para el que se muere”, los demás deben continuar… Pero no recibí el entrenamiento para cumplir tan tajantemente esa frase, porque ni siquiera nuestra familia, ni nuestro entorno entiende cuando una siente que todo va mal… ¡A veces nos creen tan fuertes que nos descuidan!

Transformación

En el año 2020 el mundo cambió. Y veo tanto entusiasmo de prevención y ejecución que me preocupa el futuro, las emociones de las personas y si estamos preparados para la post-pandemia, lo que me lleva a concluir, que es nuestro deber entrar en un proceso de resiliencia. Sé que leerlo, escribirlo o decirlo resulta fácil, pero debemos enfrentar esta tragedia, porque el trastorno que todo esto nos causó se convierte en dolor y bien manejado este se convierte en parte de nuestro crecimiento, porque no hay dolor sin causa, ni propósito. La vida nos presentará opciones, aunque nos ofusquemos, hagamos del dolor un cambio que nos ayude a crecer, sacando un buen aprendizaje que nos ayude a sanar.

Plazo

Todo en la vida es temporal, nada dura para siempre. Cada vez que nos han herido encontramos distintas formas de curarnos. Así que si las cosas están bien ahora, disfrútalas. Si están mal, no te preocupes no durarán para siempre. ¡Vive!

Creencia

Preocuparnos y quejarnos no nos ayudará en nada. Es momento de tener fe, orar por nosotros y por otros, ahora es cuando debe aflorar nuestra creencia en Dios y cuando debemos dejar nacer nuestra creatividad e intentar hacer algo productivo, otras crisis han dado origen a grandes inventos.

Heridas

Nuestras cicatrices son símbolos de nuestra fortaleza. Que llevarlas nunca te pese, esas marcas son muestras de heridas cerradas, del dolor vencido, de la lección aprendida, de la superación, el avance y el progreso del corazón. “Una cicatriz es el tatuaje de un triunfo”.

Lo que piensas

La visión errónea o negativa de otras personas no nos define. Dejemos de lado todo lo negativo que nos rodea, es la mejor manera de no dejarnos derrumbar y de buscar las mil y una forma de mantener nuestro entusiasmo y enfoque, nuestros pensamientos nos definen. “Si crees firmemente en tus sueños no tengas miedo de luchar por ello”. Así que haz lo que enciende tu alma, haz lo que te hace feliz

¿Qué hacer?

Lo mejor que podemos hacer es seguir adelante. Si algo he aprendido de la vida es que no debemos tener miedo de volver a empezar de cero, de levantarnos, de soñar, amar y vivir… Qué una fracaso, pérdida económica o sentimental no nos endurezca el alma, ni nos cierre el corazón. “Las mejores lecciones de la vida se aprenden en los peores momentos y de los peores errores”.

Es momento de encontrar decenas de motivos para agradecer todos los días, miles de razones para reír, el valor para seguir nuestros sueños, vivir de manera simple y sencilla, amar generosamente, trabajar responsablemente y continuar creciendo.

Con el favor divino de nuestro Señor Jesús nos leemos la próxima semana.