¿Qué tienen en común Olga Lara, Raphy De Oleo y Emelyn Baldera? Solidaridad

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Cada día es un nuevo comienzo para reinventarnos, pararnos y ver muchos de nuestros sueños, los que estaban postergados por falta de tiempo. ¿Ahora qué tienes ese tiempo enfócate? Porque cuando termine todo lo que estamos viviendo muchos de nosotros tendremos una nueva posibilidad para Iniciar nuevos proyectos. Esta es una oportunidad formidable para redescubrir talentos, para darnos cuenta qué hay mucho por hacer. Solo hay que mirar a nuestro alrededor y ver cuántas personas se están apoyando, uniendo ingenio, sensibilidad y destreza.

Olga y Raphy

Una de estas tardes en una conversación, la querida artista Olga Lara me hizo parte de una historia de solidaridad que ha vivido a la distancia con su gran amigo el locutor y empresario artístico Raphy de Oleo. Ahora les cuento yo a ustedes: Resulta que estos dos han unido su talento para reconocer a los héroes en tiempo de ovid-19 a través de un video que mueve los sentimientos más puros del ser humano. Me cuenta Olga, que todo se dio cuando Raphy le comento que en estos días el solo hablaría de temas que abordaran la esperanza. Por lo que la cantautora y psicóloga le envió un poema de su libro “Cosas del Alma” y una canción a Jesús. Él lo compartió en sus redes y los buenos comentarios se dieron de inmediato. Fue tanta la respuesta positiva que De Oleo le pidió que escribiera algo desde su corazón a las personas que están en primera línea ayudándonos, desde sus respectivos campos de acción. Así nació el poema ¡Me inclino reverente! Había que agradecer, y así se pusieron en acción. A Raphy le gustó tanto que le puso la voz y AlP4 Medía Films las imágenes. Cada quien desde su casa hizo lo suyo; así nació tan hermosa idea para aplaudir a los héroes de este tiempo.

Emelyn Baldera

Interesante la propuesta de Emelyn Baldera, periodista y candidata a diputada por el Distrito Nacional por el PRD, al poner en relieve las necesidades que el sector artístico nacional al no estar protegidos en esta pandemia global. Es por ello que propone la creación de un Fondo de Emergencia, que vaya en auxilio de este importante sector, que genera para el país beneficios intangibles y económicos en todos los ámbitos. El sector artístico y cultural se ha visto afectado cien por ciento, y por consiguiente sus familias se encuentran desprotegidas. Emelyn, que conoce muy bien ese sector, nos dijo que la idea de crear el Fondo Nacional de Emergencia es para estar preparados ante una posible situación que debamos enfrentar. Y al hacer esta petición deja claro que en República Dominicana, por citar sólo un área, el sector artesanal del país, que cuenta con más de 10 mil artesanos, según datos recogidos por las instituciones oficiales en lo los últimos años, ha reportado unos US$ 10.3 millones. “Ellos son embajadores de nuestra cultura”, resaltó. Otro sector a tomar en cuenta es la industria cinematográfica, de acuerdo a Baldera, este generaba unos cuatro mil empleos directos, incluyendo la producción y las personas que laboran en las salas de cine. La ex presidente de Acroarte ha pedido al presidente Danilo Medina no dejar fuera al sector artístico en los programas que eficientemente ha implementado para auxiliar a los más desprotegidos ante el Covid-19. ¡Ojalá que se logre!

Finalmente: “Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas: Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido”, Papa Francisco

¡Les dejo mi ternura!