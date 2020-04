Mi viaje a China, con Roberto Cavada

Bélgica Suárez

¡Hola, buenos días! Conocí a Roberto Cavada en el viaje a China que hicimos juntos a directores de medios de comunicación del país. Siempre oía hablar de él. Incluso, escuché alguna vez que no era dominicano. A eso no le puse caso, porque creo que el mundo es uno sólo. Además muchos de los nuestros andan por el mundo trabajando, en distintas facetas y estudiando. También decían que le está quitando el trabajo a los dominicanos, en fin, pero en ese interesante viaje a China lo traté, lo observé. Aparte de ser un buen compañero de viaje, muy solidario, entretenido, es un hombre increíble, no descansa, siempre trabajando, busca información, es creativo, no ve que están haciendo los demás, lo que le importa es lo que hace, y desde ahí sentí simpatía, porque admiro a la persona que no se detiene en alcanzar sus metas, no empequeñece el trabajo que hacen los otros, aparte de su gran cultura e inteligencia, es un gran profesional, no importa de qué país sea, está haciendo su trabajo.

El vuelo a China

Roberto Cavada es un hombre arriesgado, montarse en el avión de Gonzalo Castillo, a China. Es un riesgo, no porque el avión no se preste para un viaje tan largo, sino porque aún sea con escala, son catorce horas de vuelo, que no es fácil, y me imagino que tampoco divertido, aunque esta aeronave, en estos momentos terribles del coronavirus, ha hecho varios vuelos buscando de todo para ayudar a los dominicanos, en verdad que felicito a Cavada por ser tan atrevido, es un gran trabajador.

Comentario

Señores, cualquiera se pone loco en estos días de cuarentena con tantos políticos dando sugerencias al gobierno y diciendo lo que hay que hacer, solo para sonar y las miles de sugerencias de gentes en las redes sociales, sin ningún criterio, ofreciendo recetas de brebajes para el Covid 19. Esto es una locura y ni hablar de políticos desde sus hogares, muy cómodos con aire acondicionado y todo, ocupando los medios para figurear. Conozco personajes de eso que no se han quitado una pijama jamás. Señor Dios que esto pase muy rápido.

Buen programa

Bernardo Germosén es un locutor que sabe mucho de música buena, sobre todo romántica, por mucho tiempo mantiene su programa, “Mi Show”, muy escuchado, los sábados en la tarde por la emisora Amistad 101.9FM, y como todos estamos en cuarentena, aprovecha el whatsapp, para hacer un resumen de artistas que han hecho historia en la buena música, colocando sus melodías y comentando su biografía. Muy interesante, ya que a veces no recordamos esos buenos intérpretes y tampoco las canciones, y qué bueno, porque como se dice, recordar es vivir.