Los milagros existen: Cruz Jiminián ha vuelto a la vida

Los milagros existen y hasta algunos de mis amigos que son escépticos en estos días no han podido rebatirlo. Muchos de lo que piensan que todo está en manos de la ciencia se sorprenden cada día de cómo se manifiesta ese acto que llamamos milagro y que tiene un solo autor: Dios. Un milagro poderoso sucedió frente a nuestros ojos, el milagro de ver nacer de nuevo al médico y filántropo Félix Antonio Cruz Jiminián, cuyo pronóstico de vida era incierto. Así lo afirman los médicos de cabecera quienes pusieron todo lo aprendido, sus competencias, pero llegó un momento que la ciencia había cumplido su papel, justamente ahí entro la mano de Dios.

Oración poderosa

Oraciones contestadas porque su misericordia no tiene límite. Viendo al llamado “ángel del pueblo”, cualidad que lo distingue frente a muchos de sus congéneres hablando de esa experiencia vivida, ¿de cómo sintió la presencia del Señor y lo que le manifestó? Muchos dirán ¿Se volvió loco el doctor? Me emociona que sea precisamente un hombre de tanta cordura que esté dando tan maravilloso testimonio. ¡Bienvenido a la vida doctor Cruz Jiminián! Me quedo con estas palabras que reveló: “Dios me dijo que tenía que volver a la Tierra”. No hay dudas que tiene planes para usted... Aunque se abra un debate ahora entre agnósticos y ateos, los de fe seguiremos creyendo en los milagros de Dios.

Andrea Bocelli

No puedo dejar de comentar el concierto del famoso tenor italiano Andrea Bocelli quien en 30 minutos nos alegró la vida, llenándola de esperanza, amor, sanación y actitud para seguir, justamente ahora que entramos a otra etapa de la cuarentena. Fue sencillamente una plegaria por la humanidad en estos tiempos de coronavirus, a través del canto magistral de este artista que removió lo bueno que llevamos en el corazón. “Andrea Bocelli: Music for Hope”, será recordado por siempre. Impresionante verlo en la majestuosa catedral de Milán solo con la compañía del organista del templo, Carlo Vianelli. Su presentación logró lo que buscaba, unir al mundo entero frente a la temible pandemia. Bocelli logró darnos un abrazo global a través de la música.

Serenidad

Esta reflexión llegó a mi correo, no conozco quien la envió. Solo sé que me dio mucha serenidad: “Señor en el silencio de este día que nace vengo a pedir paz y fortaleza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos lleno de amor; ser paciente, comprensivo, humilde y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves tú mismo, para así, poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser bien intencionado y justo, que todo lo que se acerque a mi sienta tu presencia. Revísteme de tu bondad Señor y haz que durante este día yo te refleje”.

