Trabajar por una noble causa, es cambiarle la ropa al corazón…

Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Cuando la enfermedad del cáncer llegó a mí familia nos destruyó. No importa desde que ángulo usted lo mire, ha sido lo más fuerte que hemos enfrentado. Es difícil entender los diagnósticos inesperados, pero la fe nos mantiene vivo y activos. Siempre he creído en la magia de vivir los procesos, hasta que me tocó este. Sin embargo, esto nos ha servido para armarnos de fuerza para encontrar el mejor camino para la recuperación y ayudar que otros no pasen por nuestro dolor. Dios nos ha diseñador el sendero de la ayuda a través de la prevencion en otras mujeres y en ser soporte de sus familias. Nosotras nacimos para ser luz de atención en las mujeres ante el cáncer y con la difusión buscamos llevar solucion. Nuestra labor ha iniciado justamente en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer y hemos dado nuestro primer paso al presentar el grupo de apoyo al cáncer de Endometrio Mujeres por Mujeres, que tendrá su base de operación en el municipio de Cotuí.

La idea

Mujeres por Mujeres, nace después de nuestra experiencia familiar, agrupa a féminas de distintas edades que creen en la prevención y lucha contra esta terrible enfermedad. Nuestro propósito es la difusión de información, encuentros médicos, talleres, conferencias y operativos de salud que nos ayuden en la orientación y el conocimiento de este tipo de tumor maligno. Nuestro primer paso, ha sido presentar una conferencia, sobre: “El cáncer de Endometrio: una realidad”. Qué dictó la Médico Gineco Obstetra y Oncologa Rut Villegas, quien explicó los factores de riegos que como mujeres nos pueden afectar, los cambios que deben llamar nuestra atención y las condiciones bajo las cuales pude desarrollarse este mal. Mientras, que la señora Luz Estela Ventura, sobreviviente a esta terrible enfermedad nos ofreció su testimonio, dejando evidenciado que todo mal tratado a tiempo tiene solución y que la actitud cómo enfrentemos cualquier enfermedad es vital para combatirla.

La misión y el objetivo

Este grupo de mujeres se ha unido con el interés comun de orientar y facilitar los conocimientos médicos y científicos que ayuden a la mujer a prevenir este mal, proveyéndoles orientación y conocimientos sobre los factores de riesgo y los índices de sobrevivencia de ser detectado a tiempo. Nuestro objetivo es convertirnos en un ente de ayuda, apoyo y soporte a las mujeres del municipio.

Nuestro propósito

Mujeres por Mujeres busca tocar el alma de las señoras con la idea de provocar un cambio en sus vidas, en su atención y en su cuidado. Nuestro deseo es que aprendamos a protegernos y que el termino cáncer no sea sinonimo de muerte. Hemos comenzado como un grupo de apoyo sin fines de lucro, que ofrecerá soporte, contacto y orientación. Nuestra base de acción es el municipio de Cotuí, donde hemos llegado para compartir espacio y trabajar de las manos con las entidades que ya están haciendo la encomiable y solidaria labor de brindarle ayuda a los pacientes que padecen cáncer.

¡Tú puedes ser parte de nosotras!

Con el favor divino nos leemos la próxima semana.