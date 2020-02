Premios Oscar 2020: Una alfombra roja con importantes mensajes

Los premios Oscar han dejado más de una sorpre­sa, y es que lejos de adaptarse a fórmulas tantas veces ensaya­das, muchas estrellas apostaron por salir del patrón y lucir un look más experimental y mo­derno. El look clásico y glamo­roso no ha sido el todo el códi­go elegido en esta ocasión, más bien pudimos ver una libertad en cuanto a concepto y diseño en creaciones muy particula­res como las que lucieron Saoir­se Ronan y Janelle Monae, por ejemplo.

Una tendencia que hace guiños al tema de la sostenibili­dad, ha sido la selección de vestidos elegidos de los archi­vos o colecciones pasadas de afamadas casas de moda.