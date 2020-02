YCELL SUERO

Santo Domingo, RD

E l Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio organizó un encuentro con líderes empresariales para exponer los cambios de la transformación digital de los negocios en el país, tras la aparición de las nuevas tecnologías.

El panel “Build it & they Will Not Come: De lo tradicional a lo digital”, contó con las ponencias de Franklin Vásquez, vicepresidente ejecutivo de UNIT de Universal; Steven Puig, gerente general & CEO del Banco BHD León; Eduardo Cruz, presidente del Grupo Humano; y Sofía González Corripio, gerente de Casacuesta. com.