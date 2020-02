Fanny Santana

En estos días la hija de una amiga está por cumplir sus 15 abriles, le decimos la “viejita”, por su madurez . Le pregunté ¿qué quieres de cumpleaños?, y contestó: ¡Algo que me haga feliz! Por varios días estuve pensando qué regalarle que cumpliera sus deseos, hasta que recordé un libro que marcó mi vida. Fue un regalo de mi papá, como era su costumbre cada mes: “La historia de mi vida”, de la escritora norteamericana Keller Helen. Desde ese momento nunca la dejé ir de mis lecturas cotidianas, y pensé este debe ser su regalo para que la inspire y aprenda que la felicidad se debe construir día a día, sobre todo en este tiempo donde se nos mide por lo que poseemos materialmente y no por el ser. Sería bueno reconocer que la felicidad no viene de fuera, viene de adentro. Ojalá mis lectores comiencen a trabajar su interior, claro, es su elección, pero solo así lograrán dar día a día ese paso interno que los enseñe a descubrir, como en un amanecer brillante, cómo conquistar la felicidad.

Sharlene

En estos días una que está viviendo una gran felicidad es Sharlene, la actriz y compositora criolla, por la cadena de éxitos que viene logrando. La multifacética cantante deja sentado lo bien que anda su carrera al figurar en ‘soundtrack’ de la esperada película “Bad boys for life” que protagonizan los destacados actores Will Smith y Martin Lawrence. El tema de Sharlene que aparece en el filme se titula “Manuela”, y es una colaboración con Farina y Tainy. Cabe destacar cómo la criolla se está codeando con la crema innata del fascinante Hollywood al desfilar en la alfombra roja de la gala de estreno del film junto a Will y Martin, quienes, además, no dudaron en bailar a ritmo del contagioso coro de “Manuela”. Sharlene está llevando a su audiencia a un recorrido musical con el estreno de su esperado álbum debut “Viaje”. ¡Enhorabuena!

Aniversario

La aerolínea norteamericana United Airlines celebra 30 años de operaciones en el país. La línea refuerza su compromiso de conectar a los dominicanos con cualquier parte del mundo con tan solo una escala en Estados Unidos. Para marcar con agradecimiento este nuevo aniversario, United amplía la frecuencia entre Santo Domingo y Newark hasta tres vuelos diarios. La dinámica Laura Mallén, gerente de Ventas para República Dominicana, dijo sentirse emocionada con este festejo, y que se sienten comprometidos, razón que los motiva a seguir brindando una amplia oferta de conectividad, al igual que una excelente calidad en el servicio. Finalmente comparto esta cita de Keller Helen: “Cuando una puerta de la felicidad se cierra otra se abre; pero a menudo miramos tanto la puerta cerrada que no vemos la que se abrió para nosotros”. ¡Les dejo mi ternura!