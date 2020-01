“Sin riesgo no hay historia… Sin esfuerzo no hay éxito”

Ana Mercy Otáñez

A veces es difícil arrancar y emprender o simplemente encontrar el camino correcto, nos pasa a todos en determinado momento de nuestra vida, incluso a los más arriesgados, pues el miedo o la incertidumbre forman parte de los sentimientos que pueden embargarnos y conducirnos al estancamiento, ante lo desconocido o lo nuevo. ¿De quienes es el mundo? El mundo es de todos, pero se han hecho dueños de él, aquellos qué conociendo los riesgos de sus acciones, se atreven, continúan, insisten y persisten… Siguen tras la meta, a pesar de lo que encuentren en el camino, porque su fortaleza está sustentada en la firme convicción de crear y vivir su historia. Es ese conjunto de acciones que se toma basada en una decisión que nace desde lo más profundo de nuestra alma y nos conecta con nuestra maravillosa esencia y nos hace únicas.

Miedo

El miedo no es más que esa sensación extraña, que nos enfría el alma y nos aprieta el corazón, que nos cohíbe y nos paraliza. Nace de las distintas situaciones que atravesamos que nos llenan de dudas ante lo incierto. Pero, una de las razones de mayor lamentaciones que vive el ser humano al pasar balance, es las veces que dejó de hacer cosas por miedo, entonces, es mejor intentarlo a pesar de… a no lo hice por miedo a...

El miedo no es más que los temores que pueden rodear una acción, me atrevo a citar entre los más comunes, el de ser diferente, el de ser rechazado y el miedo al fracaso. Seguir adelante a pesar de nuestros miedos es lo ideal, pero no se lograr la aceptarlo.

Los riesgos

No importa si se trata de emprender, continuar o reiniciar un proyecto, este siempre tendrá sus riegos, que no es más que los contratiempos que se puedan presentar en al camino del desarrollo. ¡Nadie está exento! La forma ideal de asumirlos es con determinación. Hay que trabajar en la idea, adquirir los conocimientos necesarios, hay que prepararse y actualizarse en los tecnicismo que esto requiera, pero sobretodo, hay que prestarle atención a la intuición, a mí me ha dado mucho resultado, la combino con mi disciplina, voluntad y perseverancia. Para llegar hasta ahí, hay que cambiarnos el 'Chip' a una versión más positiva que nos haga asumir riesgos a pesar del miedo, este siempre será un paso importante y trascendental para nuestra realización.

La historia

Ningún éxito sin esfuerzo se ha convertido en una historia que inspire a otros o en el modelo a seguir de quienes trabajan constantemente en su superación personal, porque nadie ha llegado a la cima desde la comodidad de su zona de confort. Las historias que la gente necesita leer, ver o escuchar son las que inspira y motiva, las que nos mueven de los pensamientos a la acción, son historias de gente cómo tú y cómo yo, pero que decidieron dar el paso y enfrentar al monstruo que los detenía, para vivir el presente. Seamos el protagonista de nuestra historia, con o sin temor.

Con el favor de Dios, nos leemos la próxima semana.