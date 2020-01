Inauguran brigada de emergencia en Punta Cana

REDACCIÓN SOCIALES

Punta Cana

Los servicios de emergencia incluyen a los hoteles Meliá Caribe Beach, Meliá Punta Cana Beach, The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Circle by Meliá, Paradisus Palma Real & The Reserve, Paradisus Punta Cana, Cocotal Golf & Country Club y Palma Real Shopping Village.

Durante el acto encabezado por Daniel Lozano-Managing Director de la marca Paradisus en Punta Cana, se informó que la Brigada de Emergencias ha sido construida y diseñada para servir como primer punto de respuesta, que minimice y ayude a mitigar cualquier incendio o eventualidad que pueda ocurrir dentro de las propiedades de Meliá en Punta Cana, previo a la llegada de los organismos de socorro locales.

La brigada está conformada por el jefe de estación, Angel Crespo, un equipo de seis bomberos capacitados, quienes estarán brindando servicio 24 horas, adicional a las brigadas de emergencia en cada propiedad que conforman el BAI (Brigadas de Atención Inmediata) y que dan seguimiento a los protocolos de actuación de las emergencias que puedan presentarse.