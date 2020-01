Fanny Santana

Santo Domingo

Me parece estupendo que los ejecutivos de Caribbean Cinemas continúen en el exitoso camino del mágico mundo del cine que los ha llevado a la realización de nuevas producciones cinematográficas, en las que aporta productos con un contenido diferente para el disfrute de toda la familia, logrando penetrar con mayor impacto en mercados internacionales. Comenzando el 2020 no se podía esperar menos de ellos al unir esfuerzos con el prestigioso director David Maler. Nos revelan los detalles de un nuevo filme el cual inicio su proceso de rodaje el pasado jueves en locaciones de Santo Domingo y que llegará a las salas de cines del país en septiembre del año en curso. David no solo tiene la dirección sino también es el creador del guión original de la película “No es lo que Parece”

Se expande nuestro cine

Hay que aplaudir como nuestro cine se expande, abordando otros temas que lo proyecta a otro público con más inclusión y madurez . Si es por el elenco de experimentados actores y actrices nacionales e internacionales el éxito está garantizado. La actriz Nashla Bogaert y el director y actor Frank Perozo son los protagonistas. Es una pareja que hace suspirar, ellos se harán acompañar en roles coprotagónicos del actor Colombiano Fabián Ríos, bien conocido en nuestro país y la actriz Venezolana Gaby Espino.

También se unen a esta historia el actor Puertorriqueño Jaime Mayol, y los dominicanos Pepe Sierra, Bolívar Valera, Evelyna Rodríguez, Patricia Ascuasiati, Miguel Bucarelli, Niurka Mota, Anderson Humor, Rafael Sang, Dayseean Durán, el comediante Argentino Esteban, entre otros .

La Inocencia Pictórica

Los invito a darse una vueltecita por el primer nivel de Ágora Mall donde se está presentando la tercera muestra de Liam Compiano Veliz, un Niño de apenas 3 añitos, que está considerado como un prodigio del pincel. En esta ocasión, su muestra tiene como nombre “La Inocencia Pictórica “. Está considerado como el pintor más joven del mundo. Liam exhibirá sus trabajos realizados en acrílico sobre tela, presentados en diferentes formatos, plasmando con trazos y colores su percepción del universo mediantes imágenes abstractas, pinceladas espontáneas y la fuerza del cromatismo. Hijo de padres artistas, Liam comienza a dar sus primeros pasos con sus manos plasmadas en colores en el mundo de la pintura sin haber aprendido a caminar. pinta con carritos, con las manos, con los pies, usa pinceles, rodillos de cocina y hasta palitos de ropa. “Y con esos instrumentos plasma su arte inocente en acrílico sobre tela, en formatos diferentes en los que abundan los vivos colores, sin dejar de lado los tonos sobrios”..

Los dones

Ahora entiendo que los dones que Dios nos da se pueden manifestar a cualquier edad. Cuando mi nieta Miranda comenzó a pintar yo me emocioné muchísimo. Muchos de mis amigos cercanos lo saben porque no dejo de hablar de las sorpresas que me da constantemente. Recuerdo que durante una exposición de pintura, me encontré con un artista de la plástica y le mostré una de sus pinturas y me dijo ¿cuántos años tiene, esos trazos son increíble? Yo le dije ¿Es una bebé con apenas un año? Ya han pasado dos años y ella sigue con la misma fascinación . Le comento esto porque siempre debemos estar atentos a esas inclinaciones de nuestros hijos y nietos para estimularlos a que persigan sus sueños , acompañarlos en su crecimiento y en sus caídas ..Uno nunca sabe quiénes serán mañana !!!!

Sharlene

Hay que felicitar a Sharlene, la actriz y compositora criolla por la cadena de éxitos que viene logrando. Ahora multifacética cantante deja sentado lo bien que anda su carrera al figurar en ‘soundtrack’ de la esperada película “Bad boys for life” que protagonizan los destacados actores hollywoodenses Will Smith y Martin Lawrence.

El tema de Sharlene que aparece en el filme se titula “Manuela” y es una colaboración con Farina y Tainy. En él, la artista demuestra su gran capacidad de fusionar sus característicos ritmos pop urbanos con el talento de la colombiana y el reconocido productor incorporando sonidos caribeños y urbanos para darnos un tema irreverente y único. Cabe destacar cómo la criolla se está codeando con la crema innata del fascinante Hollywood al desfilar en la alfombra roja de la gala de estreno del film, junto a Will y Martin, quienes además no dudaron en bailar el ritmo del contagioso coro de “Manuela”.

Como si fuera poco, Sharlene está llevando a su audiencia a un recorrido musical con el estreno de su esperado álbum debut “Viaje”. Enhorabuena!!!!

Finalmente que la Virgen de la Altagracia nos llene de luz y amor , cordura y caridad !!!!