Ritos curiosos para despedir el año

Ycell Suero

Santo Domingo

No todos los países celebran la noche del 31 de diciembre de igual manera. Existen naciones, como República Dominicana, donde sus residentes tienen sus propias costumbres y supersticiones. Una de ellas, es la de utilizar ropa interior amarilla antes de que el reloj marque las 12:00 de la noche del día 1ro de enero, según la tradición las personas que hacen esto tendrán un año próspero monetariamente.

Así como el reloj no marca la misma hora en el mismo momento en todos los países, existen diferentes costumbres para despedirse del año, algunas van desde vestir ropa interior roja, romper platos frente a la puerta del vecino, cocinar pan con monedas, liberar pájaros de sus jaulas o abrir todas las puertas de la casa.

Un ejemplo claro de que entrar el año con deudas no es un buen augurio es el caso de Vietnam, este país que se encuentra en el Sudeste Asiático, los ciudadanos como parte de su ritual tienden a comprar peces de agua dulce y dejarlos en libertad, al igual que limpiar la casa y todos los objetos de cobre y plata, además de hacer todo lo posible por pagar las deudas.

En algunas partes de Latinoamérica suelen comer doce uvas después de la medianoche, esta costumbre dice que cada una de estas representa los 12 meses del año siguiente y son de buena suerte y prosperidad, y para esto es necesario comer una uva con el sonido de cada campanada de la medianoche.

En República Dominicana suelen arrastrar una maleta afuera de la casa para que ese año se cumplan todos los viajes propuestos. Uno que no se puede quedar es encender el incienso y la mirra cuando esta a punto de llegar la media noche, las personas suelen hacer esto para traer buenas energías y purificar el ambiente el hogar.El incienso significa adoración del hombre a Dios así como este siempre sube y es agradable de oler, así debe ser para Dios la alabanza y adoración, por eso la Iglesia también lo utiliza en las homilías.

En varios países como Colombia, Ecuador y Perú se realiza una tradición un poco arriesgada de fin de año, armar un gran muñeco con materiales inflamables y prenderle fuego en la calle, algunos llaman al muñeco como "Año Viejo" o directamente "El Viejo".

La idea central es reunirse con familiares, amigos y vecinos para hacer los muñecos que representen todo lo negativo que pasó durante el año que se está por terminar y proceder a quemarlos para poder dejar todo eso atrás.

En Grecia cocinan un 'Vassilopitta', un pastel al que le introducen una moneda de oro o de plata en su interior. Y las viejas costumbres dicen que quien encuentre la moneda en su plato será la persona que tenga más buena suerte durante el año venidero.

Para quienes les gusta el mar, existe una tradición de disfrutar en la playa a medianoche y saltar siete olas pidiendo mientras pides siete deseos, es una vieja costumbre que practican en países del Caribe, sobre todo en Brasil.

En Italia y Dinamarca tienen un manera muy particular de decirle hola al nuevo año, y es que en el primero se encargan de arrojar la casa por la ventana, dígase tirar la ropa, maletas, trasto muebles u otras pertenencias que ya no quieran. En Dinamarca reciben el año rompiendo la vajilla que utilizaron después de la cena de noche vieja. Esto ya no es tan usado por los daneses, pero anteriormente, cuando estrellaban las vajillas contra la puerta de sus seres queridos, estos quedaban encantados con la acción puesto que según sus viejas costumbres, representaba los buenos presagios para el año siguiente.

¿Y tú que prácticas para despedir el año?