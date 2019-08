GABRIELA HUNGRÍA

Punta Cana, RD

El hotel The Westin Punta Cana Resort & Club fue elegido como escenario para que Helen Blandino y Deborah Karter realizaran la tercera edición del Fashion at the Pool, un encuentro de múltiples experiencias realacionadas con la moda.

En la pasarela fueron protagonistas los cortes, colores y texturas que caracterizan la estación de verano.