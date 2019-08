Esa mala práctica de posponer las cosas

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Él se queja constantemente de que tiene mucho trabajo retrasado. Planifica para estar una hora antes que de costumbre en la oficina. Llega, saluda, se sienta. Contempla una montaña de documentos colocada en su escritorio, abre la agenda, repasa y se levanta. Da una vuelta, toma café y vuelve a sentarse, esta vez para revisar el teléfono celular. Han pasado 20 minutos y no ha encendido la computadora. Quizá anoche pensó en terminar todas las asignaciones, pero al llegar sintió ese impulso incontrolable de procrastinar… Esta escena no es del todo real, pero es un reflejo de la vida de muchas personas.

¡Mañana lo hago!

Procrastinar es la costumbre de demorar nuestros compromisos, y para quienes dejar las cosas a medias se convierte en un hábito, ‘mañana’ simboliza un espacio místico donde va a descansar el 99% de su productividad. En una época en la que cada vez tenemos más distracciones, es clave aprender a manejar el tiempo. Ciertamente, algunas responsabilidades son incómodas, difíciles o hasta aburridas, pero puedo asegurar que muchas veces las dejamos para mañana solo por simple pereza, en todo caso, procrastinar solo causará estrés al final de la jornada. El primer paso para alejarnos de esta dañina práctica, es estar conscientes de que lo estamos haciendo.

La planificación excesiva

Confieso que soy excesivamente planificadora, esto me da la sensación de tener el control de todo lo que tengo pendiente, pero descubrí que aunque planificar es bueno, que no quede duda, tiene un problema: planear demasiado se puede convertir en una excusa para procrastinar las tareas. Pautar es parte del trabajo, pero no es hacer el trabajo, por lo tanto, no ayuda a avanzar. Lo ideal es planificar solo lo necesario para estar tranquilos.

Buena lección

Es increíble la habilidad que tiene la naturaleza para ser la mejor maestra. Fui a un establecimiento comercial y el joven que me atendió, que de seguro no ha cumplido los 20 años, me dijo que cuando tiene mucho trabajo lo clasifica en lo que le gusta y lo que no le gusta hacer, y empieza por lo que menos le agrada, porque lo que le gusta no lo retrasa, así tiene un día productivo. Sin proponérselo me dio una lección.

En cualquier escenario laboral tendrás asignaciones que te agradan más que otras, pero todas tienes que cumplirlas. Cuando se disfruta invertimos tiempo para que no se escape ningún detalle. Empecemos por aprender la diferencia entre la importancia y la urgencia de las tareas. Lo importante es que nos permitirá alcanzar las metas futuras; lo urgente, tenemos que concluirlo en el ahora.

¡Hasta el lunes!