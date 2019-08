Cambio de identidad y el Árbol de la Esperanza

Fanny Santana

Uno de los eventos donde he asistido que han cumplido con toda la brillantez y distinción, fue el que organizó Cementos Argos al descubrir su nueva etapa corporativa. Bajo el lema “Imagina todo lo que podemos construir juntos”, la empresa cementera promueve una visión de marca renovada en deferencia a quienes se atreven a imaginar lo que quieren y tienen la determinación de construirlo. Con una recreación llamativa, luces indirectas que potencializaban la imaginación hacia la nueva imagen del producto, construyendo momentos con sus clientes en el marco de los negocios y de los sueños, así fue el encuentro. Un elegante y sonriente Gary de la Rosa, director general de la empresa, recibió a los invitados para luego pasar a pronunciar las palabras centrales del acto donde destacó “que es un homenaje a quienes se atreven a imaginar lo que quieren y tienen la determinación de construirlo, y esta es una convicción que se refleja en la renovada visión de marca”. Explicó que el nuevo eslogan es un paso de avance en el concepto de “luz verde” que les acompañó por más de diez años como patrimonio de una identidad que personificaba el progreso y la búsqueda de soluciones. Su identidad visual implica nuevos empaques, diagramaciones, fuentes y colores, para hacerla más atractiva, impactante y versátil.

Pablo Neira Luque

La actividad, que tuvo lugar en Epic Center, contó con una sorpresa, que si no digo que me encantó, muero, pues este señor es un espectáculo. Se trata del conferencista internacional Juan Pablo Neira Luque, catalogado como uno de los más respetados productores en la industria del entretenimiento corporativo. No estamos acostumbrados a este novedoso concepto de conferencia show, pero logró aplausos reiterativos por su impactante, creativa y energizante propuesta. Definitivamente Gary de la Rosa junto al equipo profesional que le acompaña dieron en la diana con esta presentación. ¡Que se repita!

Árbol de la Esperanza

Esta es una obra que toca el corazón de la gente y que llega a su séptima edición. Este proyecto ha sido capaz de lograr la colaboración de más de cien mil dominicanos que realizan sus donaciones para apoyar a fundaciones que trabajan en diferentes áreas sociales como la salud, educación, bienestar integral y protección. Este año, el Árbol de la Esperanza volverá a florecer para dar cobijo a cuatro fundaciones: La Merced, St. Jude, Operación Sonrisa y World Vision y que ocuparán el primer nivel del centro comercial hasta el 19 de septiembre. En esta edición el proyecto trae como innovación el Árbol de la Esperanza Digital, una plataforma en línea que permitirá que tanto los dominicanos que viven en el extranjero como los que viven en el interior del país puedan hacer sus aportes y apoyar a la causa con la que más se identifiquen a través del site www.arboldelaesperanza.org.do.

