Mi experiencia como charlista

Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Comenzar en una nueva área conlleva una preparación especial y un arduo trabajo que se logra en la mayoría de los casos trabajando en equipo. Hablar de talento y pasión dentro del programa de conferencias de Acrópolis Center me permitió aportar y crecer. Hoy, puedo resumir nuestro encuentro en el autoconocimiento. En creer en nosotros mismos, para liberar las fuentes que nos impulsan y nos ayudan a llegar hasta donde queremos. Descubrir nuestro potencial nos ayudará a saborear el regalo que Dios eligió para nosotros, porque a este mundo nadie llega vacío. Alguna vez te has preguntado: ¿Que tú trajiste?

¿Qué traje yo?

Valentía, coraje, determinación, ambición y mucho atrevimiento, para ir tras lo que quiero. Yo tuve que enfrentarme a la vida desde que llegué a este mundo y aunque no lamento mi desarrollo, reconozco que, haber salido embarazada muy joven y perder a mi primera hija, así como en el trayecto de mi vida tener que dejar personas, sueños y cosas, me hizo entender lo que yo traje y cada día trabajo en ello.

Talento

Son las cualidades con las que venimos a este mundo que se nos dan bien de forma natural y nos hacen únicos. Mis talentos no son los tuyos, ni los tuyos son los míos. Hay decenas de fórmulas para identificarlos, hay quienes los obvian, porque no es lo que quieren, ni es con lo que sueñanÖ ¡Todos los talentos son importantes! Ser talentoso no es ser el número uno, ni tampoco ser famoso, talentoso es quien reconoce sus habilidades, las trabaja y las pone en práctica.

Perseguir un talento prestado

Dejemos de vivir sin desarrollar el talento que tenemos, trabajando en el que queremos. De ahí nacen la mayoría de los fracasos personales y profesionales, sustentados en querer vivir del talento que tienen otros y no del que trajimos.

Debemos dejar de invertir esfuerzo, tiempo y dinero en un talento que no tenemos y que solo nos desgasta y nos debilita, para aceptar y disfrutar el que poseemos.

Pasión

Es lo que hacemos a cambio de satisfacción. Es lo que nos lleva a la cima, convirtiéndose en la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. No podemos olvidar que “el secreto de la fuerza de voluntad es el poder del deseo”. Es tiempo de vivir de nuestras pasiones y no las de otras personas. Desarrollar nuestros talentos y encontrar nuestras pasiones no tiene nada que ver con nuestra edad biológica, pues estos no vienen con fecha de caducidad, ni con horas para consumir.

Cuando consigues la combinación de talento más pasión te desarrollas en orden divino y adquieres la energía necesaria para conducirte armónicamente. Denota felicidad y estabilidad en tu proceder, porque tus acciones giran en torno a tus habilidades.

¡Nos leemos la próxima semana!