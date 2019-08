La fiesta de las cronistas sociales

Fanny Santana

Hoy, el final es el inicio de una nueva etapa para seguir trillando el hermoso camino que cada una de las integrantes de la directiva que encabeza Rosa Arredondo, emprenderán a partir de septiembre. Se están despidiendo y celebrando la quinta entrega del Premio Nacional a la Crónica Social, donde enarbolaron el amor, la paz y el buen periodismo. Muchas emociones vividas en esa noche, cuando la querida colega, la santiaguera Susana Veras, fue homenajeada con el “Gran Premio a la Trayectoria”; de igual manera María Elena Núñez, con el “Premio Pionero de la Crónica Social”. Recuerdo aún sus trabajos en El Caribe y para rebozar de orgullo mi corazón, tres colegas con las que comparto en ocasiones y a quienes he aprendido a querer y admirar: María Isabel Matos, María Mercedes y Marta Quéliz, ganadoras en las categorías Entrevista, Crónica y Reportaje, respectivamente. Excelente elección por parte del jurado. Mi cariño para Rosa Arredondo, Yosarah Fernández, Daniela Cruz Gil, Eusebio Marte, Shawell Peña, Dilenys Evangelista, Lisbel Sánchez, Yubelkis Mejía y Sinthia Sánchez.

ADCS

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales presentó la estatuilla oficial del premio creada por el artista plástico, Patricio Correa. Cabe destacar la conducción del evento por parte de la exquisita comunicadora Lissette Selman, quien siempre muestra su clase profesional. Otros reconocimientos especiales recayeron en las periodistas Caroll Mueses y Viena Divaluna. Fidel López, Leo Subervi, Sandy Gabriel, piezas claves de esta presentación. Hermoso el homenaje póstumo dedicado a Germán Emilio Ornes y Manos Altruistas a la Fundación Dominicana para la Niñez y el Desarrollo.

República Dominicana

¿Quién no se sorprende cuando el día más gris se asoma el sol más brillante? Digo esto a propósito de los desproporcionados comentarios que se hicieron en contra de República Dominicana en Estados Unidos, en días pasados, pero como la verdad siempre fluye, no me sorprende que Miami haya sido escenario de dos importantes eventos en este mes, los cuales fueron dedicados al país. De acuerdo con el destacado periodista dominicano radicado en la Ciudad del Sol, José Rosario, promotor de uno de ellos, el país ha logrado nuevamente despertar el interés de la gente, gracias al trabajo de instituciones como los ministerios de Relaciones Exteriores y Turismo. ¡Bien hecho!

Feria turística

Para mostrar la “verdadera imagen” de la industria turística y hotelera se realizó en Miami la primera Feria Tour República Dominicana, allí se resaltó como un destino seguro y confiable para visitar e invertir.

Al evento asistieron expositores de importantes firmas de los renglones del turismo y la inversión.

Les dejo mi ternura.