¿Qué hay para el fin de semana?

YCELL SUERO

ycell.suero@listindiario.com

Santo Domingo

Llegó el viernes y con los dos días de descanso, en esta ocasión la agenda sigue repleta de actividades que puedes disfrutar con toda la familia.

Concierto

Covi Quintana se presentará este sábado 10 de agosto en el Hotel Jaragua con su concierto “Sin pausa” donde interpretará todos sus éxitos.

Teatro

Chao Teatro tiene una presentación súper especial. Si eres de los que no sabes qué hacer con tu vida amorosa, Raeldo López se subirá a las tablas para explicarte "más o menos" cuales son los trucos efectivos en el amor, con su “Escuela para Mujeres del Dr. Amor”.

La función es este viernes 9 de agosto a las 9:00 pm en Chao Teatro y tiene un consto de 700 pesos.

Para los más pequeños.

Ya se están terminando las vacaciones de los pequeñines de la casa, así que es hora de que disfruten de sus días de libertad, (los padres están que lloran de la alegría). En el atrio central del centro comercial Acrópolis se ha organizado una tarde divertida donde los niños podrán interactuar con sus personajes favoritos y disfrutar de una fiesta colorida y animada.

Plaza Juan Barón

El Malecón de Santo Domingo tiene grandes atractivos para toda la familia, y este fin de semana no será la excepción pues tienen una feria mecánica que a más de uno lo pondrá a descubrir hasta qué punto están dispuestos a llegar, y cuando digo “llegar”, si es de altura que hablo.

Párate de ahí, no te quedes sentado. Sal, comparte en familia y conoce nuevas personas. No tienes excusas para no disfrutar de un ambiente sano.

¡Hasta el próximo weekend!