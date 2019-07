RD Fashion Week a pasos firmes

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Una semana no ha sido suficiente para mostrar todo el talento de la industria de la moda dominicana, sin embargo, estos días han dejado claro que el RD Fashion Week se perfecciona en cada entrega y con pasos firmes e indetenibles va marcando su huella en la industria. ¡Quedan cosas por hacer! Es cierto, y como en todo proyecto, el tiempo y la experiencia son la clave y contribuyen a ir moldeando el equilibrio. La diseñadora Melkis Díaz, CEO del evento, y todo el equipo involucrado, deben estar satisfechos con lo logrado. A casa llena se presentaron todas las colecciones, y amparados en el eslogan, 'Moda con Propósito', la pasarela se convirtió en una plataforma para sensibilizar sobre la importancia de la inclusión.

La moda inclusiva

No es una promesa, es una realidad. La moda inclusiva si existe. La industria está sufriendo una gran revolución. El escenario del RD Fashion Week apuesta a la diversidad y la inclusión. No vamos a cerrar los ojos, hay un largo camino por delante, pero ya hemos comenzado a trillarlo. Muchos de los diseñadores adaptaron sus creaciones para demostrar que una discapacidad no es un impedimento para seguir la moda.

Giannina y Felipe

No hay duda de que la diseñadora Giannina Azar se supera a sí misma en cada colección. Su propuesta ‘Cruise Line 2020’, a beneficio de la Fundación Aid for Aids, mostró su influencia caribeña, dejando a los presentes atónitos y orgullosos de vivir en el trópico.

Otra colección que me encantó fue la presentada por Felipe De León con el nombre ‘Chic Palette’, a beneficio de la artista Francis Marizán. La propuesta, inspirada en París, nos paseó por la elegancia de la ‘Ciudad del Amor’ con una mezcla de colores vibrantes y atrevidos diseños.

David Canals

Caminando por el JW Marriott conocí a David Canals, un joven sordo, de 19 años, que logra, a través de sus dibujos, comunicar su pasión por la moda. De su autoría, 32 ilustraciones fueron exhibidas con la curaduría de la experta en moda, Anny Abate, quien también ha sido su maestra de diseño.

David nos lleva a un entorno mágico donde la mujer es la protagonista. Es dulce, amable y no deja de sonreír. “He aprendido que no hay barreras para él”, dice Abate. También conocí a sus padres, Samantha y Antonio, entusiasmados y orgullosos por lo que su hijo ha logrado, ellos son un fiel testimonio de que no hay obstáculo que se resista a la fuerza del amor de papá y mamá, y que una discapacidad no tiene poder para arrebatar un sueño. Yo celebro que el RD Fashion Week sea un escenario para brindar oportunidades de desarrollo a jóvenes como David, dispuestos a cruzar la meta. ¡Felicidades a todo el equipo!

¡Hasta el lunes!