Los 46 años del Teatro Nacional

Agosto será resplandeciente en nuestros corazones, un mes de celebraciones, agradecimiento y de comienzos. Les tengo esta gran noticia que ya se siente hasta en los muros fríos y callados… algo se está cuajando en el Teatro Nacional y es que ya están en los aprestos para la celebración de sus 46 años desde su inauguración, el 16 de agosto de 1973. Este cumpleaños será por todo lo alto el miércoles 28 de agosto a las 8:30 de la noche en la Sala Carlos Piantini, con una Gala Lírica, con el tenor mexicano Ramón Vargas y la soprano dominicana Nathalie Peña Comas. Los artistas estarán acompañados de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el brillante José Antonio Molina quien celebra este año justamente su primera década como director titular de la Orquesta sinfónica Nacional, y 35 años en la carrera de dirección Orquestal. Mientras que Erasmo “Niní” Cáffaro tendrá a su cargo la dirección general y artística. El Ministerio de Cultura la Fundación Amigos del Teatro Nacional y Club de Lectores del Listín Diario, están entre los colaboradores.



¡Qué Banquete!

El entusiasmo que reina es contagiarte, les adelanto que ya las boletas están disponibles para disfrutar de este banquete con el tenor Ramón Vargas; es uno de los más prestigiosos en la actualidad a nivel internacional, tiene un increíble equilibrio en cuanto a belleza y técnica vocal. Ha paseado su talento desde el Metropolitan Opera en Nueva York, hasta La Scala en Milán; mientras que la soprano dominicana, Nathalie Peña Comas, tiene un gran talento, se ha solidificado como una de las cantantes líricas más prominentes de los últimos tiempos, representando al país a nivel internacional, siendo figura principal en diferentes escenarios europeos y llegando a colaborar con grandes como Plácido Domingo y Andrea Boccelli.



Carlota y Guillermo



Me encanta que nuestra primerísima actriz y mejor ser humano Carlota Carretero suba a las tablas de la sala Ravelo desde el dos de agosto, en una de las más esperadas obras “La Magdalena”, bajo la producción y dirección de Guillermo Cordero. La actriz se someterá a la aprobación del público a través de la emblemática obra cuyo personaje histórico requiere de mucha fuerza. La actriz está emocionada y comprometida, y se atrevió a confesar que la obra la ha puesto a soñar “Me pasa en mis sueños como que estoy levitando, me imagino en espacios no antes visitados. Es un proceso de creación que te lleva a sentir el personaje más allá”. ¡Guillermo sigue dando espectáculos de gran calidad!



Asociación de Rehabilitación



El Embajador de Japón Hiroyuki Makiuchi visitó la sede de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, la cual lleva más de 55 años de trayectoria ininterrumpida. El diplomático quiso conocer los servicios de medicina física, se mostró empático y dispuesto a unificar esfuerzos para crear conciencia inclusión de las personas con discapacidad. Fue recibido por la presidente y fundadora Mary Pérez Viuda Marranzini, Celso Marranzini, primer vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la ADR entre otros ejecutivos.



Finalmente, hoy miércoles, la cantante y psicóloga Olga Lara, pondrá a circular su libro “Cosas del alma”, en el salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. ¡Les dejo mi ternura!