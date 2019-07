Socios por un Sueño y la fiesta de EEUU

Fanny Santana

La Cervecería Nacional Dominicana está saboreando la satisfacción de recoger una buena cosecha. Recuerdo que cuando el empresario Franklin León, presidente de la empresa, hablaba con esperanza y compromiso del programa social “Socios por un Sueño”, nunca pensé que iba a tener un éxito tan sólido. Los resultados se dieron y acaban de graduar 483 socios colmaderos, de Santo Domingo y San Cristóbal, durante un emotivo acto. El programa cuenta con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que pretende que los colmaderos del país logren un despertar y puedan adquier herramientas para un mayor desarrollo, conocimientos y habilidades para transformar su vida.

Emotiva graduación

Es loable este propósito de la Cerveceria y cómo una enamorada de la educación, los felicito, porque es la puerta que le permite el crecimiento y la libertad a los seres humanos, para que avancen y puedan acariciar sueños tangibles. Con esta graduación queda demostrado que, estos microempresarios están aprovechando las herramientas que los facilitadores le están brindando para que tengan una visión más macro del negocio y su liderazgo crezca e impacte.

Un emocionado Franklin León dijo: “Hoy vemos crecer a nuevos aliados, gracias a uno de los programas de mayor impacto que hemos desarrollado como empresa”. Esta iniciativa no se queda ahí, ya está en marcha en la región Este, para luego proseguir en Septiembre, a la zona Norte”.

La fiesta de EEUU

Agradezco a la entusiasta Embajadora Robin Bernstein por la invitación que nos hiciera para conmemorar el 243 Aniversario de la Independencia de Estados Unidos de América. Aunque esta celebración la han hecho en algunas ocasiones fuera de la residencia diplomática, no recuerdo que tuviera como escenario alguna vez, el emblemático Estadio Quisqueya Juan Marichal. Razones profesionales me impidieron asistir, pero era como si hubiese estado ahí, por las fotos y comentarios que mis amigas me hicieron llegar de la singular celebración, en honor a los miembros del Salón de la Fama: Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero.

¡Vamo ‘pa’L Play!

Con una llamativa tarjeta se nos convidó ¡Vamo ‘pa’L Play! Hay que destacar cómo se ha integrado Robin Bernstein a la sociedad dominicana, le gusta la bachata y la baila cuando hace “visitas sorpresas” y cuenta con muchos amigos de este país, al cual se ha acostumbrado. ¿Será porque está colocado en el mismo trayecto del sol? Como lo describió Pedro Mir...

Les dejo mi ternura.