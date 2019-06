Ycell Suero

Santo Domingo, RD

Be99.7 premió la fidelidad de sus radioescuchas, bajo la promesa de “be the first to watch it” (sé el primero en verla), llevó a sus oyentes a disfrutar de la película Rocketman.

La convocatoria se realizó a través de las redes sociales y el programa The Morning Show.

Los ganadores obtuvieron una fila completa en la sala de cine de Caribbean Cinemas, de Silver Sun.