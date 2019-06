''Al ser madre volví a nacer''

ivelisse villegas

ivelisse.villegas@listindiario.com

Puerto Plata

''Puedo decir que soy otra persona. Mi bebé llegó a mí y cambió por completo mis prioridades, mis planes, mi forma de ver la vida; todo es distinto ahora. Convertirme en mamá ha significado, un antes y un después. Conocí el significado de la entrega, compromiso y amor incondicional. Mi hijo Walter Felipe me llenó de fuerza y valentía. Por él podría hacer cualquier cosa’’.

Así describe Denisse Ricart ese momento trascendental, porque ser madre siempre fue una de sus prioridades, y así se lo hizo saber a su esposo Walter Musa, antes de convertirse en su esposa.

“ ''La verdad es que nadie es lo suficientemente experimentado en la maternidad, debido a que para cada etapa de la vida siempre somos inexpertos para la siguiente etapa que vivir''.. ”



''Más que prioridad podría decir que siempre fue uno de mis sueños más grandes. Tener una partecita de mí corriendo por toda la casa es algo que añoraba y no menos importante, que también sea parte de la persona de mis días, el hombre que amo, mi esposo Walter. Dejarme impregnada en una persona ¡vaya que lo deseaba!, expresa.

¿Quieres tener más hijos?

Sí, quiero. Está en los planes de nuestro matrimonio pero lo que más quiero es que se cumpla la voluntad de Dios en mi maternidad. Espero con ilusión poder tener una niña u otro niño pero también sería feliz solo con mi Walter Felipe. Que Dios decida.

¿Cómo llevas tu agenda teniendo un niño tan pequeño?

Fácil. Priorizando. Te comentaba al principio que mi bebé cambió mis prioridades; él se convirtió en la más importante. Trato de cumplir con todos roles, tanto como esposa, de un hombre que además de ser mi todo… es el síndico de Puerto Plata, y esto conlleva mucha responsabilidad.

También soy abogada de profesión y, por el momento, me he dedicado a llevar los asuntos jurídicos de empresas familiares y de mi esposo. Actualmente, además, estoy trabajando en el desarrollo de un proyecto del cual no puedo dar detalles, pero que pronto les compartiré. Tengo muchos compromisos profesionales, comunitarios y sociales, pero jamás sacrifico tiempo de calidad con mi bebé. Simplemente no es una opción.

¿Cuáles son los retos de una madre joven?

La exposición a la crítica. Definitivamente, ese. Muchas personas podrán decir que el reto sería la “falta de experiencia”, pero la verdad es que nadie es lo suficientemente experimentado en la maternidad, debido a que para cada etapa de la vida siempre somos inexpertos para la siguiente etapa que vivir. Por eso si debemos acudir a la ayuda y al final actuar con el instinto maternal, que ese siempre será el mejor. La realidad de hoy es que nos exponemos a la crítica en todos los sentidos. Las redes sociales han globalizado culturas y, consecuentemente, legitimado costumbres que las personas dan como buenas y válidas. En el momento que no cumples con una de ellas, llueven las opiniones. Sin embargo, una identidad clara te permite tener oídos sordos ante la copiosidad de críticas.

Algo que contar

Un mensaje para las madres.

No tengas miedo. No te compares. Hazte de oídos sordos ante la mala crítica. Cada maternidad es diferente, cada bebé lo es también. No permitas que el ruido de la mala crítica externa te robe la melodía maravillosa de convertirte en mamá. De disfrutar a tu bebé, de cuidarle, de educarle. De formarle para que sea una persona de principios ante todo. Sembrar buenas semillas en sus hijos para que ellos mismos cosechen los buenos frutos.

Cuánto orgullo sentirás. Cuánta belleza hay en eso, mujer.

Un legado para tu hijo

La certeza de que crea desde lo más profundo de tu corazón que puedes lograr lo que te propongas, mi amor. No importa qué tanto intente la sociedad de desanimarte, dentro de ti está la capacidad de lograr incluso lo que no llegas a soñar. La fe. Es lo que quiero plasmar en su corazón para siempre. Y que recuerde siempre que nunca perderá, simplemente ganará o aprenderá. Que solo siga adelante y apunte a los cielos. No puedo prometerle estar aquí por el resto de su vida pero sí prometerle amarle por el resto de la mía.

Háblame de tu mamá

Mi mamá ha sido piedra angular de mi maternidad. Es una mujer que, entre muchas otras cosas, me ha enseñado a ser fuerte. En ella, como suelo decir, se conjuga la firmeza de una roca y la ternura de una flor. Al mismo tiempo, ha sido de gran apoyo en el desarrollo y crecimiento de mi bebé, estando ahí siempre que he necesitado un consejo como madre primeriza o cuando, por razones profesionales, he tenido que ausentarme.