La moda: Una herramienta de poder

Celeste Pérez

Rompiendo todo tipo de esquemas y prejuicios, la décimo primera edición del RD Fashion Week, que se realizará del 23 al 27 en el hotel JW Marriott, promete una agenda enfocada por completo en la inclusión. Emulando a pasarelas internacionales, que ya han presentado en sus desfiles a personas con capacidades diferentes, Melkis Díaz, CEO del proyecto, se propone hacer de la moda una herramienta poderosa en favor de la causa. ¡Y lo logrará!, lo sé porque estuve de cerca conociendo los detalles de la iniciativa, y la pasión y el compromiso le brotan por los poros y consigue, con su mensaje, esparcir como pólvora la solidaridad que la motiva.

Un cambio de mentalidad

Si nos contextualizamos 20 años atrás, hubiese sido impensable ver a chicos y chicas con alguna discapacidad física o mental en la publicidad de alguna marca de ropa o en un desfile de moda. Hoy, gracias al cambio de mentalidad que paulatinamente se ha visto en la sociedad, esto es posible. Este nuevo tiempo de la inclusión social, impulsado en gran medida por la agenda 2030 de la ONU, ha abierto espacios en la vida laboral y cotidiana para que las personas, sin importar su condición, tengan voz, participación y presencia en diversos sectores de la economía y la sociedad en general.

Este reconocimiento, que llevó décadas de lucha por parte de diversas organizaciones dedicadas a promover los derechos humanos, ha sido la pauta para que los países tomen acción en promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de la voluntad de las personas con capacidades diferentes, garantizando su plena inclusión a la sociedad con un sello de respeto e igualdad de oportunidades.

La moda es para todos

Si la moda tiene la magia que se necesita para cambiar el estado de ánimo de una persona, a través de una paleta de colores interminable que permite experimentar texturas, formas y colores; se transforma de acuerdo a las necesidades del clima e involucra sentimientos, no es de extrañar que, en pleno ejercicio de este nuevo paradigma, la industria este ganando atención al apostar por la inclusión social para reflejar y concientizar sobre la diversidad de las personas. Me resulta extraordinario ver las oportunidades que hoy se ensanchan para que la moda no sea exclusiva de unos cuantos.

El programa

La promesa es que RDFW2019 llegue con un formato renovado. Amparado en el slogan ‘Moda con Propósito’ los desfiles estarán impregnados de un toque humano y social.

Moda por la Inclusión llevará a la pasarela a personas en sillas de ruedas, niños con situación vulnerable, adultos mayores, personas zise plus y con capacidades diferentes. Además de una presentación especial en la que más de 50 internas de diversos centros penitenciarios del país mostrarán su talento para el diseño.

Sin duda, Melkis Díaz está frente a un desafío importante para fortalecer la plataforma que representa. Ella sabe que enfrentando los miedos podemos tener grandes oportunidades y hacer cosas maravillosas, y desde aquí le extiendo mi apoyo y deseos de éxito para todo el equipo. ¡Hasta el lunes!