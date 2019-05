Fanny Santana

Inicia este miércoles: ‘Construyendo Circuitos Positivos a tu Alrededor’, enfoque que se hace necesario para que la negatividad no pueda consumir a las personas. Para hacerlo solo tienes que invertir unos minutos de tu vida, buscando elementos sencillos. La vida ya por sí es complicada, por lo que te invito a hacer de tus días momentos diferentes, tienes que ponerte en sintonía con lo que produce bienestar. Muchas personas sostienen que hay que comenzar desde el cerebro para buscar las cosas positivas, entrenándolo todos los días con acciones que mejoren tus emociones y visión general de las cosas y hagan brillar tu espíritu. Los más extremistas pueden pensar que en un mundo tan oscuro, donde no existen tantas cosas buenas como para motivarte por el camino de la felicidad, pareciera imposible buscar cosas positivas cuando las negativas son tantas, aparentemente; pero en realidad, solo se necesita hacer un cambio de filtro para identificarlas. Anímate a hacer cambios en tu vida, enfócate en tus mejoras y en tus ambientes, para que se produzca esa chispa que te haga feliz, ese es el norte que deben buscar todas las personas para lograr el equilibrio perfecto de mente y corazón.

Emprendedoras

Y sigo con dos mujeres emprendedoras y empoderadas, que no le pusieron límites a sus sueños, que a base de sacrificios y enfoque hoy están viendo los resultados de la marca “Elisa Scaroina Store”. Sus fundadoras, Elisa Marmolejos y Yudelka Jiménez, dos dominicanas de “pura cepa” deben estar felices al presentar su colección Ropa Ejecutiva, para la mujer a nivel laboral, discreta y moderna, con diseños elegantes y con una gran variedad de colores. Las entusiastas Elisa y Yudelka, nos comentaron que, el propósito de su compañía es llegar a ser una opción en el mercado nacional, al más alto nivel de calidad. También tendrán la confección de uniformes empresariales.

Elisa y Yudelka

Me enteré que no solo tienen atelier en República Dominicana, también en Miami, donde se confeccionan algunos de sus diseños con textiles de Canadá, Estados Unidos y Colombia. Para ellas, la calidad y la terminación son su objetivo. Estas criollas tienen una gran determinación, desde el 2016 están poniendo su sello en el país. La diseñadora y creativa Elisa Marmolejos no esconde su alegría al decir: “No hay una satisfacción más grande para mí que poder usar la primera muestra terminada, sobre todo la que hago en el propio atelier en Miami, ya que disfruto todo el proceso, desde hacer el patrón, el corte y ver confeccionada esa pieza que en algún momento, solo era una idea”.

