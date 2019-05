El Catador brinda por la maternidad

Santo Domingo

Para festejar por el Día de las Madres, representantes de El Catador organizaron dos talleres: 'Mom to be' y 'Mix and Bond'.

Ambas actividades se realizaron en la tienda de la avenida Lope de Vega. El 'Mom to be' fue un encuentro para embarazadas, con las anfitrionas Graciela de Ramón, gerente de marca Beringer y Claudina Penzo, quien impartió un taller de flores.

El 'Mix and Bond' tuvo como anfitrionas a Gema Vargas, gerente de Relaciones Públicas y Comunicación y, a Graciela de Ramón, aquí las invitadas recibieron un Taller de Coctelería.