Una madre en la época del Internet

Lina tiene 23 años, hace tres que estrenó la maternidad. Fue una decisión calculada y con conocimiento relativo a lo que se estaba enfrentado. Relativo porque, como ella misma confiesa, “por mucho que leas o escuches nunca podrás hacerte la idea de lo que se siente, de todo lo que se cambia, ni de lo transcendental que llega a ser para una mujer tener un bebé en su vientre, y luego entre sus brazos”. Su situación era apta para tomar la decisión: Llevaba casi dos años compartiendo apartamento con su pareja, ya estaba graduada de Administración, y ambos tenían un trabajo estable. Al parecer, ser padres era el siguiente paso.

Una mamá estilo Youtube

Lina es una madre moderna, de la generación Z. Puede tener de frente tres pantallas a la vez y sentirse cómoda. Usa la tecnología y las redes sociales como parte de sus herramientas del día a día. Ella está conectada siempre, si tiene dudas sobre cómo criar a su hijo o necesita alguna información sobre su hogar, sencillamente la busca en Internet. Youtube está minado de los tutoriales jamás imaginados: desde qué hacer si el niño llora, hasta la receta de algún postre. Pero además, Lina comparte lo que sabe con otras madres jóvenes a través de su ‘blog’. Desde su smartphone hace compras online, citas médicas y paga las cuentas sin salir de su casa. Tabletas, smartphones, ebooks, ipads, ipods, androids, iphones… ella no les teme, todo lo que para mí representa un trabajo, para ella es un juego.

Otra forma de pensar

Cuando tuve mi primer hijo tenía una edad similar a Lina, hoy compruebo que también una diferencia abismal de conocimientos. Ella ve la crianza de los hijos como una tarea de dos. No alimenta los estereotipos de género y, por el contrario, motiva a que su pareja participe en el cuidado del niño y en las tareas del hogar. A ella le interesa hacer un correcto balance entre su vida familiar y profesional, atrás quedó la idea de pasar ocho horas en la oficina.

Mamá a prueba de generaciones

Me encantó Lina, la conocí en el salón de belleza, donde acude con su hijo como algo natural. Ella está más preparada que las generaciones que la preceden, pero no deja de ser atenta y educada. Hace unos días, jugueteando en los pasillos, su niño se golpeó con una silla, Lina corrió apresurada y lo sostuvo antes de que llegara al piso. Lo acurrucó entre sus brazos y con dulzura lo revisaba mientras le decía palabras de aliento. ¡Se me enfrió el alma de tanta ternura! Pensé, que no importa la generación, el instinto de mamá siempre superará cualquier aplicación tecnológica. Y me regocija saberlo.

