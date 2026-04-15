Delcy Rodríguez considera presentarse a las próximas elecciones, dice su abogado en EEUU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país suramericano, para las que todavía no hay fecha, según se desprende de la documentación registrada por su abogado en Estados Unidos.

Rodríguez inscribió el martes al abogado Jihad Smaili, con oficina en California, para que la represente ante la justicia estadounidense, de acuerdo con el Registro de Agentes Extranjeros (FARA, en inglés), que la legislación de EE. UU. exige a los lobistas que trabajan en el país para personas o gobiernos extranjeros.

Según ese documento, Smaili representará a Rodríguez en litigios pendientes y futuros relacionados con la petrolera estatal Pdvsa, con la filial Citgo y con reclamaciones de acreedores.

El letrado también le prestará asesoramiento diario en asuntos vinculados con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, incluidas recomendaciones para "fortalecer y promover la relación en beneficio del pueblo venezolano".

El contrato contempla además servicios relacionados con "la futura campaña política", es decir, "su participación en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela", así como gestiones orientadas al levantamiento de las sanciones.

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió el poder como presidenta encargada del país tras la captura el 3 de enero del líder chavista por parte de fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron a Nueva York para enjuiciarlo por narcotráfico.

Desde entonces, la Administración de Donald Trump asegura que ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha impulsado varios cambios en el país, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera y una ley de amnistía.

Trump reconoció además a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, que estaban rotas desde 2019.

Por ahora, no hay fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela y la líder opositora María Corina Machado permanece fuera del país desde que salió de forma clandestina el año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.