Más de 250 liberados en Venezuela tras amnistía; oenegés registran aún más de 500 presos políticos

Al menos 253 personas fueron liberadas en Venezuela tras la promulgación de la ley de amnistía, informó este jueves una comisión parlamentaria que hace seguimiento al proceso, mientras que la oenegé Foro Penal registra aún más de 500 presos políticos.

La amnistía es una iniciativa impulsada por Delcy Rodríguez, que consolidó el poder de forma interna tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

Bajo presión de Estados Unidos, Rodríguez ordenó la liberación de cientos de presos políticos y el cierre de la temida cárcel del Helicoide como parte de un proceso de "reconciliación nacional".

La comisión de seguimiento de la amnistía informó que ha recibido más de 12.000 solicitudes desde la firma de la ley el 19 de febrero. Hasta el momento van 253 liberaciones y más de 7.000 libertades plenas a personas que tenían medidas cautelares.

"Ya se ha recibido la mayoría de las solicitudes (...) el horrible ya ha sido recibido, pero vamos a seguir atendiendo", dijo Jorge Arreaza, exvicepresidente de Maduro y actualmente diputado que preside la comisión de seguimiento.

La amnistía no es automática. Los beneficiarios tienen que solicitarla ante los tribunales que los juzgaron inicialmente.

Foro Penal denuncia que la ley es excluyente y la revisión de las solicitudes es discrecional. Alertan que aún hay más de 500 presos políticos y que estudian otros 1.000 reportes de antiguas detenciones arbitrarias que no habían contabilizadas porque salieron a la luz en las últimas semanas.

"Estamos hablando de reportes de más de 1.000 casos que todavía se encuentran, incluso, privados de libertad", afirmó Alfredo Romero, director de Foro Penal.

"Probablemente muchos de ellos pueden ser incorporados dentro de este contexto de detenciones con multas políticas", precisó durante una rueda de prensa en Caracas.

Familiares de presos políticos mantienen desde hace dos meses una vigilia frente a las principales cárceles del país a la espera de las excarcelaciones y denuncian exclusiones en la amnistía, especialmente de militares.

Foro Penal contabiliza que 179 militares permanecen tras las rejas.

"Sentimos que el sector militar está siendo más castigado que los otros sectores de la sociedad", expresó Romero.