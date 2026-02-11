Embargo de EEUU a petróleo venezolano "esencialmente terminó", dice secretario de Energía

El secretario de Energía de Estados Unidos dijo este miércoles que el embargo al petróleo venezolano "esencialmente terminó", después de una reunión inédita en Caracas con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Venezuela ha tenido que recurrir al mercado negro para comercializar su petróleo, embargado por Estados Unidos desde 2019 durante el primer gobierno de Donald Trump.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero. Desde entonces, ha dado un vuelco su relación con Estados Unidos, rota desde 2019.

Trump dice estar a cargo del país y controlar el negocio petrolero venezolano, al tiempo que autoriza con licencias ciertas operaciones que benefician principalmente a empresas estadounidenses.

"La cuarentena al petróleo, obviamente ya esencialmente terminó", dijo el secretario Chris Wright en una reunión con periodistas, entre los cuales figuró la AFP. "Ahora estamos sacando crudo venezolano, vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes", explicó desde un hotel en Caracas.

El funcionario celebró los avances, pero aclaró que no existe un "cronograma" para poner fin a las sanciones. "Obviamente depende de los avances (...) No todo se hace en un día, no todo se hace en cinco semanas", dijo.

El gobierno de Rodríguez aprobó una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera y ofrece condiciones atractivas para las empresas estadounidenses, que según el gobierno de Trump están dispuestas a hacer inversiones en Venezuela.

Tras una reunión más temprano con Wright en el palacio presidencial de Miraflores, Rodríguez declaró que espera una "asociación productiva a largo tiempo" con Estados Unidos.

El encuentro cubrió una agenda que incluyó planes para impulsar un "aumento dramático" de la producción petrolera en el país caribeño.

Wright considera esta nueva relación un "punto de inflexión" para Venezuela. "Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación", dijo.

Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con la reforma a la ley petrolera.

Logró en 2025 una cuota de producción de 1.2 millones de barriles de crudo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360,000 barriles en 2020, pero aún lejos de los 3 millones que extraía a inicios del siglo.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas en hidrocarburos del planeta, de unos 303,000 millones de barriles.