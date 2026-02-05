Machado cree que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado que cree que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año, si bien por el momento no ha hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un cronograma concreto para celebrar los comicios tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Creemos que un proceso verdaderamente transparente con votación manual podría completarse en nueve o diez meses. Pero bueno, eso depende de cuándo se empiece", ha expresado la opositora en una entrevista en la que se ha mostrado optimista sobre unos futuros comicios ante la "cultura democrática" que tiene el país.

Machado ha reiterado además que la oposición cuenta con "un liderazgo legítimo" y un gran "apoyo popular", unas palabras que se producen tras su breve encuentro con Trump el pasado 16 de enero, que sirvió para limar asperezas entre las partes después de que el magnate republicano se mostrase en contra de que liderase Venezuela.

Trump ha sugerido recientemente la posibilidad de "juntar" a la oposición venezolana y a las actuales autoridades chavistas, lideradas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en posibles futuras conversaciones que determinen el rumbo del país.

Desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero en una operación militar estadounidense, su 'número dos', Rodríguez, ha asumido la Presidencia de forma interina; ha acordado con Washington la venta de petróleo venezolano y ha comenzado un proceso de liberación de personas detenidas, que incluye a ciudadanos tanto venezolanos como extranjeros.