María Corina Machado afirma que será presidenta de Venezuela "cuando llegue el momento"

La dirigente opositora venezolana en el exilio María Corina Machado ha afirmado este domingo que será presidenta de Venezuela "cuando llegue el momento" y ha resaltado los avances logrados hasta ahora por la "presión" de Estados Unidos y en particular de su presidente, Donald Trump.

"Seré presidenta cuando llegue el momento. Pero no importa. Eso lo decide el pueblo venezolano en unas elecciones", ha afirmado Machado en una entrevista en plató con la cadena de televisión estadounidense CBS.

Machado ha subrayado que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, "está cumpliendo con las instrucciones de Estados Unidos" lo que se traduce en "pasos importantes". "Estamos viendo los resultados en las acciones del régimen", ha afirmado.

La dirigente opositora considera que Rodríguez "es una comunista en la que no se puede confiar". "Esta gente tiene fuertes vínculos con Rusia, Irán, China, Cuba,... Quiero decir que hace lo que hace porque Estados Unidos está aplicando la presión suficiente", ha argumentado.

Sin embargo, Machado ha dejado entrever que las reformas no avanzan lo suficientemente rápido y ha advertido de que la paciencia del pueblo venezolano se agota. Así, ha mencionado que pese al anuncio de liberaciones por parte del Gobierno, de los más de 1.000 presos políticos que había el 1 de enero, siguen en prisión unos 700. "Ningún preso militar, político, ha sido liberado", ha señalado.

"Lo que tengo muy claro es que al final el resultado va a ser el mismo", ha argumentado en referencia a la postura de Washington, que parece dispuesto a llegar a acuerdos y a colaborar con las autoridades venezolanas. "Lo que queremos, lo que votó el pueblo venezolano, por lo que luchó con gran sacrificio, es también lo que quiere el Gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump", ha asegurado.

Sin embargo, es "un proceso muy complejo" para "desmantelar de la forma más ordenada y controlada posible" una "estructura criminal interconectada con los enemigos de Occidente: Rusia, Irán, China, Cuba, organizaciones extremistas terroristas como Hezbolá, Hamás, los cárteles y la guerrilla". "Al final habrá un proceso electoral en el que podamos disputar el poder, con una Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes y evidentemente un presidente legítimos", ha planteado.

PRIMERO VENEZUELA, DESPUÉS CUBA, NICARAGUA E IRÁN

A medio plazo, Machado cree que la intervención estadounidense en Venezuela "salvará millones de vidas". "Y cuando Venezuela sea libre, seguirá el régimen cubano. Seguirá el régimen nicaragüense, incluso el régimen iraní que ha convertido Venezuela en un refugio seguro, en un satélite a solo tres horas de Florida", ha pronosticado.

Machado ha explicado que entregó el Premio Nobel de la Paz a Trump, a quien ya se lo había dedicado, por "una cuestión de justicia", del "interés superior de nuestro país". "Nosotros, el pueblo venezolano estamos verdaderamente agradecidos por lo que ha hecho y confiamos en lo que hará en los próximos días, semanas y meses", argüido.

También se ha referido al petróleo venezolano, tan mencionado por Trump entre los motivos para la intervención militar en la que fue apresado el pasado 3 de enero el presidente Nicolás Maduro, y ha respaldado la reforma impulsada por el Gobierno para privatizar la industria petrolera. "Son señales positivas hacia lo que nosotros, como pueblo venezolano, queremos en el futuro. No queremos socialismo. No queremos que el Estado sea el propietario de todas las instalaciones y centros de producción", ha remachado.

Por último, en cuanto a su posible regreso a Venezuela, Machado ha asegurado que si la hubieran apresado cuando intentaba salir del país "probablemente hubiera desaparecido, o algo peor", sin embargo, ahora cree que "no se atreverían a matarme por la presencia y acciones de Estados Unidos".