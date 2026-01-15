Líder opositora Machado dice que cuentan con Trump para la "libertad" de Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo el jueves contar con el presidente estadounidense Donald Trump para conseguir la "libertad" de Venezuela, tras la intervención militar de Washington que culminó con la detención y el derrocamiento de Nicolás Maduro.

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", dijo a un grupo de simpatizantes tras su reunión con el mandatario en la Casa Blanca, según registraron algunos medios de prensa.

Machado dijo que en el encuentro entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz con el que fue galardonada recientemente.