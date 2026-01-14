El Gobierno de Delcy Rodríguez ha liberado ya a nueve españoles encarcelados, cinco con doble nacionalidad

El Gobierno de Delcy Rodríguez ha liberado desde el jueves pasado a nueve españoles, cinco de ellos con doble nacionalidad, en el marco del proceso de liberación de presos anunciado por las nuevas autoridades en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar por parte de Estados Unidos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Exteriores.

El jueves pasado se produjo la liberación de cinco españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, con doble nacionalidad. Los otros cuatro eran los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024; el canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024.

Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó otras tres liberaciones más --dos mujeres y un hombre--, a las que se ha sumado otro español excarcelado más en las últimas horas, sin que las fuentes consultadas hayan querido brindar más detalles sobre su identidad.

Los cinco primeros liberados llegaron a España el viernes y también está previsto que lo haga Sofía Sahagún, encarcelada desde octubre de 2024, según desveló este miércoles el director de Foro Penal, Alfredo Romero.

De acuerdo con los últimos datos de esta organización, que se encarga de brindar asistencia y dar seguimiento a los casos de presos políticos en Venezuela, desde que el jueves pasado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara las liberaciones han sido excarcelados 56 presos, frente a los 116 que reivindica el nuevo Gobierno. En este sentido, ha pedido a las autoridades venezolanas que hagan pública la lista con los nombres de los liberados.

El Gobierno español ha considerado la liberación de los presos constituye un "paso positivo" por parte de las nuevas autoridades que encabeza como presidenta encargada Delcy Rodríguez y ha confiado en que siga avanzando en este sentido, apostando en todo momento por una salida dialogada en Venezuela.