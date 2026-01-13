Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Venezuela

petrolera venezolana

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Citgo, filial estadounidense de Pdvsa, está bajo control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington se lo entregó en 2019 tras desconocer al gobierno del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

Estación de servicio de la empresa Citgo Petroleum Corp. en Brooklyn, estado de Nueva York, EEUU, filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que donó medio millón de dólares para los festejos ligados a la investidura presidencial de Donald Trump. (AP)

Agencia AFPCaracas, Venezuela

La directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, nombrada por la oposición, informó el martes que apeló la venta de la filial Citgo por "conflictos de interés graves" en un proceso de remate en ese país.

Citgo, filial estadounidense de Pdvsa, está bajo control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington se lo entregó en 2019 tras desconocer al gobierno del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

En medio de un proceso de remate en beneficio de sus acreedores, que aún necesita autorización del gobierno estadounidense, la directiva solicitó "la anulación de la orden de venta judicial" de Citgo debido a "conflictos de interés graves en detrimento del valor económico del activo".

