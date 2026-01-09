Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump instó el viernes a los ejecutivos petroleros a regresar rápidamente a Venezuela, ya que la Casa Blanca quiere asegurar rápidamente 100,000 millones de dólares en inversiones para revitalizar la capacidad del país sudamericano de explotar completamente sus vastas reservas de petróleo.

Desde la incursión militar de Washington para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro el sábado, Trump ha pasado rápidamente a presentar tales acciones como una nueva oportunidad económica para Estados Unidos, ha tomado buques petroleros que transportan petróleo venezolano, y dice que el Gobierno estadounidense tomará el control de las ventas de 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano previamente sancionado y que controlará las ventas a nivel mundial indefinidamente.

Trump utilizó la reunión con los ejecutivos de la industria petrolera para asegurarles públicamente que no deben ser escépticos de invertir rápidamente y, en algunos casos, regresar al país sudamericano, el cual tiene un historial de expropiaciones a manos del Estado, así como sanciones estadounidenses en curso y décadas de incertidumbre política.

"Tienen completa seguridad", aseveró Trump a los directivos. "Están tratando directamente con nosotros y no con Venezuela en absoluto. No queremos que traten con Venezuela".

"Nuestras gigantescas compañías petroleras gastarán al menos 100,000 millones de su dinero, no del gobierno. No necesitan dinero del gobierno. Pero necesitan protección gubernamental", añadió.

El presidente señaló que la garantía de seguridad vendría de trabajar con los líderes venezolanos y su gente, en lugar de desplegar fuerzas estadounidenses. También dijo que las compañías "traerían algo de seguridad".

Trump insta a las grandes petroleras a dar el salto

Trump destacó la posibilidad de que las grandes compañías petroleras logren avances importantes, aunque reconoció que los ejecutivos petroleros eran personas inteligentes que estaban en el negocio de asumir riesgos, un discreto guiño a la realidad de que él está pidiendo una gran inversión en Venezuela en un momento en que el país se tambalea y no puede descartarse que no vaya a sufrir un desplome económico.

Trump dio la bienvenida a los ejecutivos petroleros a la Casa Blanca después de que las fuerzas estadounidenses incautaran el viernes su quinto barco vinculado al petróleo venezolano en el último mes. La acción reflejó la determinación de Estados Unidos de controlar completamente la exportación, refinación y producción del crudo de Venezuela.

Todo esto forma parte de una estrategia más amplia de Trump para mantener bajos los precios de la gasolina. En un momento en que muchos estadounidenses se preocupan por la asequibilidad, la incursión en Venezuela combina el uso enérgico de los poderes presidenciales por parte de Trump con una estrategia para convencer a los estadounidenses de que puede reducir los precios de la energía.

La Casa Blanca indicó que invitó a ejecutivos petroleros de 17 compañías, incluida Chevron —que aún opera en Venezuela—, así como ExxonMobil y ConocoPhillips, las cuales tenían proyectos petroleros en ese país que se perdieron durante una nacionalización de empresas privadas en 2007 en el gobierno del presidente Hugo Chávez, predecesor de Maduro.

Venezuela podría necesitar cambios legales para atraer inversiones petroleras

Aunque algunos empresarios y otras compañías expresaron entusiasmo por ingresar a Venezuela, otros hablaron con cierto grado de cautela sobre las barreras legales y políticas que aún existen.

"Si miramos las estructuras comerciales y los marcos existentes actualmente en Venezuela, hoy no es viable invertir allí", expresó Darren Woods, director general de ExxonMobil. "Y por lo tanto, se deben hacer cambios significativos a esos marcos comerciales, al sistema legal; debe haber protecciones duraderas a la inversión y debe haber un cambio en las leyes de hidrocarburos en el país".

Otras compañías invitadas fueron Halliburton, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, con sede en Singapur; Eni, con sede en Italia, y Repsol, con sede en España, así como una amplia gama de empresas nacionales e internacionales con intereses que van desde la construcción hasta los mercados de materias primas.

Hasta ahora, las grandes empresas petroleras estadounidenses se han abstenido en gran medida de comprometerse a invertir en Venezuela, ya que se necesitan contratos y garantías. Trump ha insinuado que Estados Unidos ayudaría a respaldar cualquier inversión.

La producción de petróleo venezolano ha caído por debajo de un millón de barriles al día. En el centro del desafío de Trump para revertir esa situación está convencer a las compañías petroleras de que su administración tiene una relación estable con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y puede brindar protección a las empresas que ingresan al mercado.

Trump, sin embargo, confía en que las grandes petroleras están listas para dar el paso, pero reconoció que ello no está exento de riesgos.

"Ya saben, estos no son bebés", dijo Trump sobre los ejecutivos de la industria petrolera. "Estas son personas que perforan petróleo en algunos lugares bastante difíciles. Puedo decir que un par de esos lugares hacen que (perforar en) Venezuela parezca un picnic".

Trump deja entrever que China y Rusia también quieren el petróleo venezolano

El presidente también ofreció una nueva justificación para la destitución de Maduro y la exigencia de que Estados Unidos mantenga la supervisión de la industria petrolera venezolana, diciendo: "Una cosa que creo que todos deben saber es que, si no hubiéramos hecho esto, China o Rusia lo habrían hecho".

Aunque Rodríguez ha criticado públicamente a Trump y la destitución de Maduro, el presidente estadounidense ha dicho que hasta la fecha la líder interina de Venezuela ha estado cooperando tras bambalinas con su gobierno.

Tyson Slocum, director del programa de energía del grupo de defensa del consumidor Public Citizen, criticó la reunión y calificó la remoción de Maduro por parte del ejército estadounidense como "imperialismo violento". Slocum añadió que el objetivo de Trump parece ser "entregar a los multimillonarios el control sobre el petróleo de Venezuela".

Tratando de restablecer los lazos diplomáticos

Mientras tanto, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela indicaron que están explorando la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países, y una delegación del gobierno de Trump llegó a la nación sudamericana el viernes.

El pequeño equipo de diplomáticos estadounidenses y funcionarios de seguridad diplomática viajó a Venezuela para hacer una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Trump también anunció el viernes que se reuniría la próxima semana, ya sea el martes o el miércoles, con María Corina Machado, líder del partido opositor Vente Venezuela, y también con el presidente colombiano Gustavo Petro en febrero.

Trump se ha negado a respaldar a Machado, incluso cuando Estados Unidos y la mayoría de los observadores determinaron que su movimiento de oposición derrotó a Maduro en las últimas elecciones de Venezuela. Tras la destitución de Maduro, Trump señaló que Machado "no tiene el apoyo dentro, ni el respeto dentro, del país" para liderar.

Trump instó al líder colombiano a avanzar rápidamente para frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

Luego de la destitución de Maduro, Trump había hecho amenazas vagas de tomar medidas similares contra Petro, describiendo al líder colombiano como un "hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos".

Sin embargo,Trump cambió abruptamente su tono el miércoles sobre su homólogo colombiano, luego de una llamada telefónica amistosa en la que invitó a Petro a visitar la Casa Blanca.

La aparente distensión entre Petro, un izquierdista, y Trump, un conservador, parece reflejar que los intereses que comparten superan sus profundas diferencias.

Para Colombia, Estados Unidos sigue siendo clave en la lucha militar contra los guerrilleros de izquierda y los narcotraficantes. Washington ha proporcionado a Bogotá aproximadamente 14,000 millones de dólares en las últimas dos décadas.

Para Estados Unidos, Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, sigue siendo la piedra angular de su estrategia antinarcóticos en el extranjero, proporcionando inteligencia crucial utilizada para interceptar drogas en el Caribe.