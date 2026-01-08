Venezuela anuncia obras para recuperar la infraestructura afectada en los ataques de EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves obras para la recuperación de la infraestructura afectada durante los ataques de Estados Unidos en Caracas y en tres estados cercanos a la capital el pasado sábado, cuando fuerzas del país norteamericano capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Estamos atendiendo procesos de recuperación, de reconstrucción, allí donde las bombas cayeron, que llegue la mano amorosa del Gobierno venezolano, y aquí el pedido es para todos, (...) a sumar en una sola dirección, que es Venezuela", expresó.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria aseguró que su nación "vuelve al trabajo luego de la agresión ilegal de la que fue víctima el pasado 3 de enero", la que calificó también de "vil".

Según distintas autoridades, los ataques de fuerzas estadounidenses afectaron instalaciones militares, del sistema eléctrico nacional y de salud, así como viviendas de civiles y espacios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

La noche del miércoles, Rodríguez alertó de que su país vive momentos "muy delicados" y llamó "a todos los factores políticos" a "sanar lo que han sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela" y "la herida que dejó muy profunda" el ataque del pasado sábado.

Asimismo, pidió "trabajar en unión nacional para que Venezuela, en este momento complejo de horas peligrosas, avance hacia un porvenir de desarrollo, de paz y de tranquilidad en soberanía para garantizar el futuro".

Según cifras oficiales, al menos cien personas, civiles y militares, murieron durante los ataques, entre ellos también cubanos.