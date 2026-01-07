Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Venezuela

crisis venezuela

Petro propone a Delcy Rodríguez un diálogo "mundial" para "estabilizar" Venezuela

Petro fue uno de los mayores aliados del derrocado presidente venezolano y califica como un "secuestro" su detención para que responda a acusaciones de narcotráfico y terrorismo ante una corte de Nueva York.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y el ascenso de oficiales en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025.

El presidente de Colombia, Gustavo PetroAFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFP

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que propuso a la presidenta interina Delcy Rodríguez un diálogo "mundial" para "estabilizar" Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

El mandatario izquierdista de Colombia fue uno de los mayores aliados del derrocado presidente venezolano y califica como un "secuestro" su detención para que responda a acusaciones de narcotráfico y terrorismo ante una corte de Nueva York.

Luego de anunciar una primera llamada con Donald Trump que transcurrió en términos cordiales, Petro dijo que conversó con Rodríguez "hace dos días" para invitarla a Colombia y proponerle un diálogo con el objetivo de que "no se produzca" "violencia" en la sociedad venezolana.

Tags relacionados