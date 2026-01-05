Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Venezuela

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro: Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra

Tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados UnidosFuente externa

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFENueva York, Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este lunes en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que sigue siendo el presidente del país suramericano y que se considera "un prisionero de guerra".

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan.

Tags relacionados