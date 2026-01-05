Miles de personas marchan en Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro

Miles de personas marcharon el lunes en Caracas para exigir la liberación del presidente depuesto Nicolás Maduro, capturado en un operativo militar de Estados Unidos.

La manifestación se concentró en las inmediaciones del Parlamento venezolano, donde prestó juramento Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Era vicepresidenta y primera en la línea de sucesión.

"¡Maduro aguanta, que Venezuela se levanta!", coreaban los manifestantes bajo el fuerte sol caraqueño.

"Trump-Marco Rubio malditos asesinos secuestradores ¿Dónde está realmente la verdadera justicia en USA?", se leía en una pancarta.

Portaban banderas de Venezuela y juguetes de "Súper Bigote" y "Súper Cilita", personajes de propaganda inspirados en Maduro y su esposa, Cilia Flores, también arrestada en el operativo estadounidense.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto, dijo en un discurso ante los manifestantes que tuvo una comunicación "indirecta" con su padre.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del destituido presidente Nicolás Maduro, pronuncia un discurso ante los partidarios de su padre frente a la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.

"No puedo decir más nada", advirtió ante la multitud. "Allá tenemos un buen equipo que nos está apoyando y ayudando a defender la dignidad", añadió el hijo de Maduro, conocido popularmente como 'Nicolasito'.

Maduro fue presentado el lunes ante un juez en un tribunal de Nueva York, donde se declaró no culpable de delitos de narcotráfico y terrorismo.

"Independientemente de que Nicolás Maduro tenga algo con la justicia, esta no era la forma de hacerlo", dijo a la AFP Flor Alberto, de 32 años.

"Estamos marchando porque queremos demostrarle al mundo que nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra primera combatiente Cilia Flores no están solos. (Hay) un pueblo que está dispuesto a dar la vida por ellos", expresó por su parte Antony Quintana, de 39 años.