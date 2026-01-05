Se escuchan disparos en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela

Ráfagas de disparos se escucharon en la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, según dijeron distintos a testigos a EFE.

En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

El incidente tiene lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura, el pasado sábado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no".

"Solo vi dos luces rojas en el cielo", añadió bajo condición de anonimato. "Duró aproximadamente un minuto".

El ministerio de Comunicación no respondió aún a los llamados de la AFP para confirmar el hecho.

Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles trazadores. Se escuchan ráfagas seguidas de detonaciones.

Agentes de la policía se ven asimismo cerca de Miraflores, según las imágenes.

Nicolás Maduro: Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra Lea también