Militares venezolanos reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.

  • Padrino denunció que en el "cobarde secuestro" de Maduro murió "a sangre fría" parte del equipo de escoltas del mandatario, así como militares y civiles.
Esta fotografía muestra una bandera de Venezuela durante una manifestación contra la operación estadounidense en Venezuela para capturar al presidente venezolano, frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid el 4 de enero de 2026.AFP

Agencia AFPCARACAS

La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la caída del mandatario venezolano la víspera en una operación estadounidense.

Estados Unidos ejecutó el sábado un ataque militar en Caracas y ciudades aledañas que dejó heridos y muertos. El gobierno no ha ofrecido un saldo oficial.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.

Padrino denunció que en el "cobarde secuestro" de Maduro murió "a sangre fría" parte del equipo de escoltas del mandatario, así como militares y civiles.

El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para "garantizar la gobernabilidad del país".

Asimismo, llamó a la población a que "retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días".

"La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", apuntó Padrino.

Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad este domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.

