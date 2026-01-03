Trump dice que Machado "no tiene el apoyo o el respeto" necesarios para gobernar Venezuela

Donald Trump afirmó el sábado que la premio Nobel y líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no cuenta "con el apoyo ni el respeto" necesarios para gobernar su país.

"Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", declaró el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en su residencia de Florida.

Preguntado sobre si había tenido contacto con la opositora, que ha apoyado la presión militar estadounidense durante meses, Trump contestó negativamente.