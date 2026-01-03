Partidarios de Maduro, compras en supermercado y de combustible: Así están las calles en Venezuela

Partidarios de Maduro, compras en supermercado y abastecimiento de combustible es el panorama que se vive este sábado 3 de enero en Caracas, Venezuela, tras los bombardeos y apresamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.
Un partidario del presidente Nicolás Maduro sostiene una bandera venezolana durante una concentración cerca del Palacio de Miraflores en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un ataque a gran escala contra el país sudamericano.
Un partidario armado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es visto en una calle cercana al palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 3 de enero de 2026, tras su captura por las fuerzas estadounidenses.
Partidarios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se congregan en las calles de Caracas el 3 de enero de 2026, tras su captura por las fuerzas estadounidenses.
La gente hace fila frente a un supermercado en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro.
La gente hace fila frente a un supermercado en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro.
Un trabajador pone gasolina a un automóvil en una gasolinera en Caracas el 3 de enero de 2026.
Vista de Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro.
Un partidario del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostiene un retrato suyo en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano, Nicolás Maduro, tras lanzar un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano.
Una simpatizante del presidente venezolano, Nicolás Maduro, saluda mientras sostiene un periódico que dice "Maduro: Voy a seguir en las calles con el pueblo" en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano, Nicolás Maduro, tras lanzar un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano.
Partidarios armados del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reúnen cerca del palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 3 de enero de 2026, tras la captura de Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.
