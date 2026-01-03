Lo que dice Trump tras la captura de Maduro en "ataque a gran escala"

El presidente Donald Trump anunció el sábado la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" de Estados Unidos contra Caracas y otras regiones del país.

Se desconoce el paradero de Maduro, que gobernaba Venezuela desde 2013, así como el de su esposa Cilia Flores. La fiscal general estadounidense anunció este sábado cargos en su contra por narcotráfico y terrorismo.

Trump consideraba ilegítimo el poder del mandatario, acusado de cometer fraude en las elecciones de julio de 2024.

Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por la justicia estadounidense en 2020, y el departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", afirmó Trump en su red Truth Social.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en X que Maduro y su esposa "pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses".

Tras varios meses de presión contra Maduro que incluyeron un gran despliegue militar estadounidense en el Caribe, Washington atacó Caracas y los estados vecinos Miranda y La Guaira, además de Aragua, a una hora en auto de la capital.

Caracas amaneció en silencio. Varios barrios olían a pólvora. Agentes policiales encapuchados recorrían la ciudad y vigilaban edificios públicos.

El gobierno venezolano denunció que los bombardeos afectaron a poblaciones civiles, sin mostrar pruebas.

Trump tiene prevista una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, primera en la línea de sucesión, exigió a Washington una "prueba de vida inmediata" de Maduro y su esposa.

- "¡Viva Venezuela!" -

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02H00 (06H00 GMT), constataron periodistas de la AFP.

Uno de los objetivos en Caracas fue el fuerte militar Tiuna, el más importante del país. El canal estatal VTV mostró imágenes de verjas caídas y buses incendiados en La Carlota, una base aérea de Caracas.

"¡Viva Venezuela, carajo!", gritaban venezolanos desde sus hogares en un sector acomodado de Caracas.

Los bombardeos estadounidenses a lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe han dejado al menos 115 muertos desde septiembre.

Maduro, que describía su gobierno como socialista, siempre dijo que estas operaciones buscaban su derrocamiento y apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo.

En un aumento constante de la presión, Trump había señalado que los días de Maduro en el poder estaban "contados".

Tras los ataques de este sábado, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un "despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos".