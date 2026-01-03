Cuestionan autoridad legal para el ataque de EEUU a Venezuela

Estados Unidos golpeó a Venezuela con un "ataque a gran escala" la madrugada del sábado y dijo que su presidente y su primera dama habían sido capturados y trasladados fuera del país después de meses de intensa presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro , una operación nocturna extraordinaria anunciada por el presidente Donald Trump en las redes sociales horas después del ataque.

La base legal del ataque —y si Trump consultó previamente al Congreso— no quedó clara de inmediato.

La impactante y veloz acción militar estadounidense, que destituyó al líder en funciones de una nación, evocó la invasión estadounidense de Panamá que condujo a la rendición y captura de su líder, Manuel Antonio Noriega, en 1990, hace exactamente 36 años el sábado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarían cargos después de una acusación en Nueva York.

Trump los anunció en Truth Social poco después de las 4:30 am ET y dijo que ofrecería una conferencia de prensa a las 11 am ET.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

¿Quién controla ahora Venezuela? : Ante el desfile desconocido de Maduro, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez , asumiría el poder bajo la ley venezolana.

No hubo confirmación de que esto ocurriera, aunque emitió un comunicado exigiendo a Estados Unidos que presentara una "prueba de vida" para Maduro y Flores.

Explosiones en Caracas: El ataque en sí duró menos de 30 minutos y las explosiones —al menos siete— hicieron que la gente corriera a las calles, mientras que otros recurrieron a las redes sociales para reportar lo que vieron y oyeron. Se desconoce si hubo muertos o heridos en ambos bandos.

Acción militar estadounidense en Sudamérica: La semana pasada, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones en una zona de tráfico que se cree fue utilizada por cárteles de la droga venezolana.

Esta fue la primera operación directa conocida en territorio venezolano desde que Estados Unidos inició los ataques en septiembre. Hasta el viernes, la administración Trump declaró haber atacado 35 supuestos barcos cargados con drogas y haber matado al menos a 115 personas en los ataques.