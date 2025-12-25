Liberan a 60 detenidos poselectorales en Venezuela, entre ellos médica condenada a 30 años

La justicia venezolana excarceló el jueves de Navidad a al menos 60 "presos políticos", incluida una médico condenada a 30 años por criticar al presidente Nicolás Maduro en un mensaje en WhatsApp, informaron oenegés cercanas a los casos.

Los excarcelados fueron arrestados en medio de la crisis política desatada por la reelección de Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato, marcada por denuncias de fraude desde la oposición.

La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron unos 2.400 detenidos, que el propio mandatario calificó de "terroristas".

Más de 2.000 han sido excarcelados, según cifras oficiales.

Entre los liberados está Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" tras criticar en una nota de voz al gobernante de izquierda, informó a la AFP la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón, que lleva casos de "presos políticos".

Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de este año, según esta ONG.

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada del jueves, informó por su parte el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

"Celebramos la excarcelación de más de 60 venezolanos, quienes jamás debieron estar detenidos arbitrariamente", explicó Andreína Baduel, al frente del Clippve.

"Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos", señaló en referencia a que estas personas están en libertad condicional, generalmente bajo sigilo y con obligación de presentarse con regularidad a los tribunales.

La AFP no obtuvo respuesta a una solicitud de información a la Fiscalía.

Según el relato de familiares, los detenidos estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, a unos 134 km de Caracas y por años base de la temida banda Tren de Aragua. Fue ocupada en 2023 y habilitada un año después para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportan liberaciones en otras prisiones.

"Debemos recordar que son más de 1.000 familias con presos políticos", añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado de terrorismo "en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas", dijo.

En Venezuela hay al menos 902 "presos políticos", de acuerdo al conteo más reciente de la ONG Foro Penal.