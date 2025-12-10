Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Hija de la opositora venezolana Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en su ausencia

"Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo", dijo la opositora Machado.

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, acepta el premio en nombre de su madre durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo.

El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado este miércoles en Oslo, en ausencia de la galardonada, que está de camino pero no llegó a la ceremonia.

En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se dijo "muy triste" y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia.

"Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo", dijo.

